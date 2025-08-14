晴時多雲

娛樂 最新消息

婚禮驚魂！前女友假扮服務生鬧場 紅包甩桌大爆「墮胎內幕」

〔記者侯家瑜／台北報導〕婚禮本該是新人一生中最幸福的時刻，但若遇上「婚禮八點檔」情節，浪漫瞬間可能秒變災難。由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，日前探討「婚禮八點檔！騙吃騙喝、亂入搞破壞喜事變災難！」節目邀請資深婚顧、Stacey（梁赫群太太）、資深媒體人許聖梅、活動主持Take及律師雷丘，分享婚禮現場離譜插曲與法律觀點。

資深婚顧Stacey分享婚禮各種特別事件。（和展影視提供）資深婚顧Stacey分享婚禮各種特別事件。（和展影視提供）

資深婚顧Stacey透露婚禮上最怕遇到「婚禮蟑螂」，有人受邀卻攜不認識的朋友一同前來，還只包象徵性禮金，卻大肆拿走酒水、喜餅，讓新人苦不堪言。她也遇過新人叮囑賓客勿帶小孩，卻有親戚臨時帶一家五口到場，禮金僅包3600元，還在新人交換誓言時讓孩子哭聲蓋過全場，連婚禮影片都被破壞。

資深媒體人許聖梅（左）、活動主持人Take聽婚禮各種事件感到驚訝。（和展影視提供）資深媒體人許聖梅（左）、活動主持人Take聽婚禮各種事件感到驚訝。（和展影視提供）

不過，最戲劇化的案例來自主持人Take的經歷。一場浪漫婚禮，在新人交換戒指時突生變故，一名身穿服務生制服的女子推著餐車走向主桌，忽然摘下口罩喊：「這些話你曾對我說過！」原來她是新郎的前女友，為了接近新郎，婚禮前幾個月特意到婚宴會館打工。

在眾人錯愕之際，女子從口袋掏出紅包甩上桌，冷冷說：「這是你們給我的聘金，我不要！但你們浪費了我7年青春怎麼辦？今天要說清楚！」她甚至拿出遙控器，當場播放新郎曾要求她墮胎的影片，現場氣氛瞬間凝結。

新郎隨即握緊新娘的手，拿起麥克風反擊，表示兩人交往期間對方曾以輕生威脅、言語霸凌控制他，雖曾談及婚事，但因價值觀不同分手，並已支付補償金，沒想到對方仍埋伏鬧場。雷丘律師提醒[輩子都難以忘懷的痛。

點圖放大header
點圖放大body

