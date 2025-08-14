不甩爭議！《鬼滅之刃》韓國預售票房破1億 佔比飆破50％

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》。（木棉花提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在全台大賣，累積票房已經突破2億。韓國則在8月22日才上映，預售票佔比一度飆破51%，同樣備受韓國觀眾期待。

《鬼滅之刃》劇場版暌違5年上映，當然受到全球矚目，根據韓國電影振興委員會電影票綜合電算網（KOBIS）統計數據，《無限列車》在韓國的票房為213億韓元（約台幣4.6億元），觀影人次為222萬人。

請繼續往下閱讀...

《鬼滅之刃》在韓國預售票房奪冠。（翻攝自KOBIS）

根據同一網站數據指出，《猗窩座再襲》在11日的預售票銷售率為51.4%，截至今年14日下午1點，該片的預售票銷售率為48.2%擊敗《我和我的殭屍女兒》（14.3%）、《F1電影》（11%），預售票房為48.87億韓元（約台幣1.05億元），上映前一個禮拜票房就破億，實在相當驚人。

先前韓國職棒KBO的LG雙子隊找來《鬼滅之刃》的炭治郎、禰豆子開球，但因為炭治郎耳環上的圖案與日本「旭日旗」相似，一直被視作右翼的象徵，加上此次《猗窩座再襲》上映的日期是在韓國光復節（8月15日，韓國脫離日本殖民統治）的下一週（8月22日），不少球迷、網友都認為時機敏感，最後LG雙子隊取消《鬼滅之刃》的開球活動。只是韓國媒體普遍報導，儘管涉及到敏感的歷史議題，不過《鬼滅之刃》仍在爭議中穩坐預售票房冠軍，且是壓倒性勝利，吸引了更多的關注。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法