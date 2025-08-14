晴時多雲

娛樂 最新消息

蘿莉塔2歲女兒「一走路就跌倒」急就醫 原因出爐：快被嚇死

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「蘿莉塔」李晨菲從《大學生了沒》出道，憑藉亮麗外型及直爽性格，深受觀眾喜愛，2023年和男友結婚，並在同年生下寶貝女兒。她今（14日）在社群分享，孩子前天起床後，一走路就跌倒，還不斷喊左腿痛，嚇得她緊急帶女兒就醫。

蘿莉塔2歲女兒因為髖關節脫位「一走路就跌倒」。（翻攝自IG）蘿莉塔2歲女兒因為髖關節脫位「一走路就跌倒」。（翻攝自IG）

蘿莉塔透露，前天早上起床，女兒突然站不穩，一走路就跌倒，還不斷指著左腿喊痛，嚇得她緊急帶女兒到醫院照X光，醫生經診斷表示，一切正常並要求她們3天後再回診，但是蘿莉塔仍無法放心，便將女兒帶去找熟識的運動按摩師，「結果肌肉沒問題，是幼兒常見的髖關節脫位，寶包是半脫位。」沒想到經過調整後，女兒馬上就能正常走路了。

不過，蘿莉塔呼籲，如果不舒服的話，還是要先到大醫院給醫生照X光片，儘管女兒現在已經恢復正常，但是自己仍會帶孩子回診。她也推測，可能是最近女兒很愛跳跟狂奔，才導致脫位，以後要制止玩太瘋了，直呼「這次真的是差點被嚇死！」

