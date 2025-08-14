晴時多雲

娛樂 最新消息

賈乃亮父兼母職寵女陪玩 12歲甜馨「穿露肩＋22萬LV包」網全吵翻

賈乃亮陪同愛女甜馨共遊環球影城。（組合照，翻攝自微博）賈乃亮陪同愛女甜馨共遊環球影城。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕賈乃亮與李小璐離婚後，近日被拍到「父兼母職」與12歲愛女甜馨前往新加坡環球影城遊玩，他貼心蹲地幫女兒繫鞋帶、遞道具，父愛滿滿；甜馨則一身黑色露肩短上衣，肩背市價約22.5萬台幣的深藍色LV包，時尚造型瞬間引爆網路爭論。

此趟旅程為賈乃亮與李小璐「接力陪伴」的一部分，李小璐前一週才帶甜馨一同去觀賞煙火秀，賈乃亮則在幾天後便接棒帶甜馨出國，離婚後2人默契分工，逢年過節一定團聚，還會帶女兒返回哈爾濱探親，用行動證明家庭完整不一定靠形式，甜馨依然被滿滿的父母愛包圍。

不過，甜馨此次赴新加坡環球影城因一身黑色露肩短上衣搭配白色長褲，肩背市價約22.5萬台幣的深藍色LV包引爆網路爭論，支持者稱讚她遺傳媽媽李小璐的時尚基因，也有人批評過於成熟、小小年紀穿搭過於奢侈，2派網友吵成一片。

但面對外界對父母離婚與穿搭的關注，甜馨則展現出超齡的成熟，她曾因手滑點讚批評爸爸的貼文，隨即澄清「他在我的童年是稱職的父親，我很愛他」；媽媽遭批時，她也霸氣護航：「比流言更早到來的是媽媽的愛。」

點圖放大
點圖放大

