男星轉職華航機師近況曝光 北流董事長揪萬芳合組限定女團

〔記者陽昕翰／台北報導〕北流董事長黃韻玲、三金歌王殷正洋、金曲歌手萬芳、客家歌王謝宇威以及廖柏青等歌手24日將在淡水漁人碼頭參加「下一站，憶起唱民歌」演唱會，萬芳與黃韻玲當天要以二重唱限定組合詮釋經典民歌，她們在1998年曾合作民歌翻唱專輯，要首次合體演唱當年專輯的歌曲包括《娃娃的故事》、《七月涼山》。

黃韻玲表示與萬芳相識多年，是個奇妙的緣分，每次為她寫歌都不需要對KEY，因為大概知道她音域最好聽的地方與口氣，如何呈現能符合她的心境與換氣，兩人的默契就像老朋友或同學，萬芳也常與她分享瑜珈課程，從她身上會看見冒險、新的改變與嘗試，尤其是貼近大地、宇宙的事情，「不管是纏著她或是一起合作，就會感染到動力。」

萬芳則分享，民歌是陪伴長大的朋友，她念書的時候常常到淡水看海吹風，很喜歡淡海輕軌紅樹林站附近的生態步道。萬芳表示，除了在淡水漁人舞台演出外，今年剛好有許多機會參與一些有趣的演出，到加拿大、美國，也有美麗地景的音樂節。

大學城民歌手廖柏青，年輕時第一次接觸到葉佳修老師《鄉間小路》，就覺得這首歌怎麼這麼好聽，便開始學吉他，並與民歌結下不解之緣。這次選唱《陽光和小雨》是一首充滿了愛的歌曲。早期民歌歌詞與旋律都很簡單，卻描繪出最深刻的情懷。

廖柏青現為華航機師，提到在疫情時期不斷隔離，便在飯店開始線上「Ben所演唱會」，至今已有170場，演出吉他就是黃大城老師生前擁有的，拿著這把吉他來演唱《今山古道》，意義深遠。

今年適逢民歌50週年，淡水是民歌的發源地之一，1976年李雙澤在淡江大學西洋民謠演唱會上說出「我們自己的歌在哪裡？」，自此開啟民歌年代。為了帶領旅客回到過去民歌回憶，8月16日至9月7日，新北捷運公司打造一系列乘車體驗，希望旅客一踏入輕軌月台，即開啟時光流動般的回憶之旅。

