墮落天使要來了 KEY操刀剪髮超驚悚 10月北流開唱

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國人氣團體SHINee的「萬能鑰匙」KEY回歸歌壇，他即將推出第三張正規專輯《HUNTER》，造型前衛又大膽，宣傳照裡展開壯觀的白色翅膀，宛如異世界的墮落天使般，降臨人間。這次同步啟動巡迴演出「2025 KEYLAND Uncanny Valley」，海外首站就是台北，預計在10月4日於台北流行音樂中心登場，門票於8月22日晚間6點起開放第一階段售票、8月23日中午12點全面售票。

KEY的正規三輯《HUNTER》預告片日前公開，他身處於黑暗廢墟空間裡，發現另一個「Hunter」的存在，處於強烈不安的狀態下，親自前往與其對峙後陷入混亂的奇異故事，其中一幕，他顫抖地拿起剪刀剪掉自己的頭髮，展現驚悚又精湛生動演技，顛覆上一張專輯的面貌，整支影片以懸疑電影般的手法呈現，營造出令人窒息的緊張感，公開後便引發熱烈反響。

《HUNTER》預告片高規格製作，全球歌迷讚嘆不已，討論熱烈留言「什麼呀，這是專輯還是出電影」、「已經不僅僅是專輯了，是藝術作品」、「彷彿在看電影預告，整個雞皮疙瘩冒出來」、「觀看的過程中滿滿都是感嘆，看完20分鐘說不出任何話」，也有粉絲熱情推薦「希望大家都能知道，Key的專輯一直以來完成度都很高」，SMTOWN官方YouTube頻道下方湧入眾多則評論狂讚。

此次回歸就連宣傳照也不馬虎，KEY展現了極具衝擊力與未來感的前衛造型，他穿著一件鏤空編織感的米白色針織上衣，融合溫柔與強烈個性，背後一對如雕塑般立體的大型羽翼，以雪白羽毛堆疊出戲劇張力，營造出神祕又超現實的氛圍，彷彿來自異世界的墜落天使。另外的宣傳照還有宛如黑暗王者般的姿態坐鎮於如同王座般的石質結構前，強勢氣場令人屏息。

身為自給自足的偶像KEY，日前在MBC節目《我獨自生活》更曝光了新造型的幕後故事，為有效利用時間，他先在美容室漂髮，但染上鮮紅顏色卻是出自本人的手，親自在家上色、沖洗、吹整一手包辦，不僅展現高超的美感與技巧，也再度印證他對造型的執著與完美主義，讓粉絲佩服不已。

「2025 KEYLAND Uncanny Valley in TAIPEI」預計在10月4日於台北流行音樂中心登場，門票分為1樓VIP區票價6800元、2樓票價5800元以及3樓票價4800元與3600元，寵粉祭出VIP吊牌、觀看彩排、一對10人合照、1對1合照、簽名拍立得等福利，Weverse會員登記於8月14日中午12點起到8月17日23點59分，Weverse會員售票於8月22日18點到22點，最後8月23日中午12點起在拓元全面售票。

