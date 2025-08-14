晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

墮落天使要來了 KEY操刀剪髮超驚悚 10月北流開唱

「萬能鑰匙」KEY推出新專輯同時啟動巡迴演唱會，台北站在10月4日登場。（遠雄創藝提供）「萬能鑰匙」KEY推出新專輯同時啟動巡迴演唱會，台北站在10月4日登場。（遠雄創藝提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國人氣團體SHINee的「萬能鑰匙」KEY回歸歌壇，他即將推出第三張正規專輯《HUNTER》，造型前衛又大膽，宣傳照裡展開壯觀的白色翅膀，宛如異世界的墮落天使般，降臨人間。這次同步啟動巡迴演出「2025 KEYLAND Uncanny Valley」，海外首站就是台北，預計在10月4日於台北流行音樂中心登場，門票於8月22日晚間6點起開放第一階段售票、8月23日中午12點全面售票。

KEY的正規三輯《HUNTER》預告片日前公開，他身處於黑暗廢墟空間裡，發現另一個「Hunter」的存在，處於強烈不安的狀態下，親自前往與其對峙後陷入混亂的奇異故事，其中一幕，他顫抖地拿起剪刀剪掉自己的頭髮，展現驚悚又精湛生動演技，顛覆上一張專輯的面貌，整支影片以懸疑電影般的手法呈現，營造出令人窒息的緊張感，公開後便引發熱烈反響。

KEY相隔1年見台粉，分2階段售票。（遠雄創藝提供）KEY相隔1年見台粉，分2階段售票。（遠雄創藝提供）

《HUNTER》預告片高規格製作，全球歌迷讚嘆不已，討論熱烈留言「什麼呀，這是專輯還是出電影」、「已經不僅僅是專輯了，是藝術作品」、「彷彿在看電影預告，整個雞皮疙瘩冒出來」、「觀看的過程中滿滿都是感嘆，看完20分鐘說不出任何話」，也有粉絲熱情推薦「希望大家都能知道，Key的專輯一直以來完成度都很高」，SMTOWN官方YouTube頻道下方湧入眾多則評論狂讚。

KEY相隔1年見台粉，分2階段售票。（遠雄創藝提供）KEY相隔1年見台粉，分2階段售票。（遠雄創藝提供）

此次回歸就連宣傳照也不馬虎，KEY展現了極具衝擊力與未來感的前衛造型，他穿著一件鏤空編織感的米白色針織上衣，融合溫柔與強烈個性，背後一對如雕塑般立體的大型羽翼，以雪白羽毛堆疊出戲劇張力，營造出神祕又超現實的氛圍，彷彿來自異世界的墜落天使。另外的宣傳照還有宛如黑暗王者般的姿態坐鎮於如同王座般的石質結構前，強勢氣場令人屏息。

身為自給自足的偶像KEY，日前在MBC節目《我獨自生活》更曝光了新造型的幕後故事，為有效利用時間，他先在美容室漂髮，但染上鮮紅顏色卻是出自本人的手，親自在家上色、沖洗、吹整一手包辦，不僅展現高超的美感與技巧，也再度印證他對造型的執著與完美主義，讓粉絲佩服不已。

「2025 KEYLAND Uncanny Valley in TAIPEI」預計在10月4日於台北流行音樂中心登場，門票分為1樓VIP區票價6800元、2樓票價5800元以及3樓票價4800元與3600元，寵粉祭出VIP吊牌、觀看彩排、一對10人合照、1對1合照、簽名拍立得等福利，Weverse會員登記於8月14日中午12點起到8月17日23點59分，Weverse會員售票於8月22日18點到22點，最後8月23日中午12點起在拓元全面售票。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中