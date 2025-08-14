雷嘉汭全身發毛 陰森老宅拍戲「連7次NG」狂噴符水

雷嘉汭在《詭鄉》拍攝中感覺不順7次NG，噴了符水就順利過關。（一群獨角鯨娛樂提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕雷嘉汭在拍攝恐怖靈異電影《詭鄉》中多次NG「感覺卡卡的」，更渾身起雞皮疙瘩，直到噴了符水後，竟然的立刻拍攝順暢過關了，讓她感到相當神奇。

新生代鬼后雷嘉汭拍《詭鄉》遇靈異，隨身平安符、符水護身。（一群獨角鯨娛樂提供）

《詭鄉》是台裔新銳導演馬新語首部編導劇情長片，全片在台中梧棲拍攝，更在鬧鬼房屋內實地取景。雷嘉汭透露平時拍攝恐怖題材作品，在開拍前一定會先去廟裡求平安符，隨身攜帶著保護自己，這次《詭鄉》劇組更貼心準備了紅包和拜拜過的護身符，而每天出門拍攝前，她還會抹上名為「白使者」的精油進行淨身，離開拍攝場地前也一定用符水全身噴灑，並去便利商店把紅包裡的錢花掉。雖然平時片場人多氣氛熱鬧，但雷嘉汭坦言，有時拍攝過程中難免會想很多，懷疑是否有「好兄弟」在場。

請繼續往下閱讀...

阿嬤王滿嬌舉止詭異，讓初孟軒害怕，分不清她究竟是人是鬼。（一群獨角鯨娛樂提供）

初孟軒回鄉與阿嬤王滿嬌相認，卻捲入家族的秘密風暴。（一群獨角鯨娛樂提供）

回憶起在陰森老宅與初孟軒拍攝一場戲時，雷嘉汭表示平常4、5個鏡頭就能完成，那天卻連拍到7次都卡，不是她動作不順，就是初孟軒卡住，直到她請助理拿來符水噴灑，氣氛與心緒才瞬間鬆開，鏡頭一次過關，她說：「當下我請助理去幫我拿符水，一噴之後，馬上就拍順了。其實那天從一進片場開始，我就全身雞皮疙瘩，不知道是因為天氣冷還是怎麼回事，總之氣氛真的說不上來的詭異，連初孟軒也覺得今天氣氛怪怪的。」

初孟軒與雷嘉汭拍《詭鄉》合作有默契，也都遇到怪事。（一群獨角鯨娛樂提供）

雷嘉汭在《詭鄉》眼神深藏秘密，似乎知曉一切卻不說破。（一群獨角鯨娛樂提供）

今天（14日）《詭鄉》釋出正式預告與海報，從海報中可見初孟軒、雷嘉汭和阿嬤王滿嬌三人面色凝重，分別看向鬼屋內不同方向，更快被血紅詭光吞沒，背景祖先神桌幽暗發亮，更添詭譎氣息，宛如一幅無法逃脫的宿命畫面，暗影中彷彿有鬼影在牆上窺伺，光是視覺就讓人寒毛直豎，畫面壓迫感爆表。

張翰在《詭鄉》飾演父親隱藏著多年的驚人真相，並展現恐怖的一面。（一群獨角鯨娛樂提供）

預告片更是將恐怖氛圍推向極致，初孟軒返鄉意外觸碰家族禁忌，意外揭開不為人知的秘密，隨著王滿嬌飾演的阿嬤舉止詭異、甚至化作鬼的模樣，讓人分不清她究竟是人是鬼；父親張翰則隱藏著恐怖的一面，掩蓋多年的驚人真相，即將一一被揭開；而神秘女子雷嘉汭，眼神彷彿深藏秘密，似乎知曉一切卻不說破。幽暗的空間、忽明忽滅的燈光、難以逃離的鬼屋，每一幕都令人不寒而慄，再再挑戰觀眾們的膽量極限。《詭鄉》將於9月19日全台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法