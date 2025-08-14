晴時多雲

娛樂 最新消息

舒淇「女兒被詐騙竟成植物人」 撐起破碎的家崩潰：很難拿捏

舒淇在《回魂計》遭命運推動走向復仇 坦言這個母親角色「很難拿捏」。（Netflix提供）舒淇在《回魂計》遭命運推動走向復仇 坦言這個母親角色「很難拿捏」。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕國際級影后舒淇、李心潔和雙金影后賈靜雯在Netflix影集《回魂計》飾演不同命運的母親，帶出同為女性的不同性格和面貌，與面對孩子在同一場悲劇下走向不同的選擇與命運。舒淇戲裡的女兒在一起詐騙案中重傷成為植物人後，她一邊經營雜貨店，一邊悉心照料女兒，撐起破碎的家庭。

舒淇形容汪慧君（角色名）是一個「糾結」的母親，她其實是被「命運」推到這個復仇的境地，做出了這個選擇：「特別有挑戰的部分是飾演一位十幾歲女孩的母親，之前也演過母親但孩子都比較小，這次的女兒都快成年了，她經歷的事情也非常多，一開始真的比較難拿捏，我花了很多時間在思考怎麼切入這個角色。」戲裡的她為了女兒所付出的行動，展現母愛的韌性與無私，不只是情感的支柱，更是故事推動復仇行動的關鍵人物。

李心潔在《回魂計》內斂演技詮釋壓抑單親媽，不惜代價為愛女復仇。（Netflix提供）李心潔在《回魂計》內斂演技詮釋壓抑單親媽，不惜代價為愛女復仇。（Netflix提供）

李心潔這次飾演同為受害者家屬的趙靜，是一位外表冷靜、內心壓抑的單親媽媽，她的女兒在三年前的詐騙案件中慘遭虐待致死，是三位受害女孩中唯一沒有生還的人，為了替女兒復仇與慧君結盟，決定賭上一切尋求正義。李心潔認為她所飾演的母親趙靜，是一位很「強大」的女性，她可以為了她愛的人去做出一些她能力以外的事情，甚至變成一個她自己都想像不到的人。

她分享：「我覺得『愛』是她生命非常重要的一個原動力，會驅使她不斷挑戰與成長，不管她遇到的是多麼艱難的挫折，她都不會退縮，這些她面臨的困難會讓她變成一個更有力量的人。」李心潔透過內斂的演技，將這位母親的壓抑與崩潰詮釋得層層堆疊，令人揪心。

賈靜雯（右）在《回魂計》突破母親形象，遊走善惡邊緣，和舒淇飆戲。（Netflix提供）賈靜雯（右）在《回魂計》突破母親形象，遊走善惡邊緣，和舒淇飆戲。（Netflix提供）

賈靜雯劇中則是相對理性與冷靜的一位母親，也是劇中唯一一位倖存女孩的媽媽，身為律師的她，在事件發生後代表受害者家屬爭取司法正義，女兒雖然倖存卻留下心靈創傷，雖然外表看起來堅強理智，但她心裡的掙扎其實一點也不少。她與舒淇、李心潔角色同樣身為母親，但在行動上卻選擇另一條路。

賈靜雯坦言：「我覺得這一次是一個我比較難接受的媽媽角色，可以說是有一點反角的，所以要克服自己心裡面跟眼神上的變化，在看劇本時就會知道這個媽媽有她背後的故事與難言之隱，所以在拿捏眼神上有先特別揣摩練習了一下。」而賈靜雯也成功將這種「理智包裹情感」的複雜心理表現得細膩又克制，讓觀眾看見母親角色在正義與情感之間的掙扎，提出另一種復仇以外的可能性。

鍾欣凌在《回魂計》飾演冷酷宗教母親，暗黑笑容令人毛骨悚然。（Netflix提供）鍾欣凌在《回魂計》飾演冷酷宗教母親，暗黑笑容令人毛骨悚然。（Netflix提供）

而鍾欣凌一改過往形象，詮釋一位溫和卻令人不寒而慄的宗教領袖張悅心，同時也是詐騙首腦傅孟柏的母親，領導著宗教組織「三清太極會」，在信徒眼中是德高望重的「大善人」，然而面對兒子的罪行，她卻選擇冷處理甚至否認責任。

鍾欣凌逗趣形容張母是一位「很壞、非常壞、超級壞的角色」，她表示：「為了準備這個角色，那陣子我開始看很多比較暗黑的電影，跟我過去喜歡看的那種甜甜、快樂的電影都不一樣，也開始觀察自己生氣的時候，臉部的肌肉會長什麼樣子，來揣摩張悅心帶給人的感受。」鍾欣凌將這種看似慈愛、實則算計的媽媽演得入木三分，讓人每次看到她的微笑都覺得毛骨悚然。《回魂計》將在2025年10月9日於Netflix上線。

