小禎留學曝因感情遭霸凌 胡瓜心疼喊要替她出頭

胡瓜（中）與子女胡釋安（右）、小禎透過烤肉，享受難得的家人時光。（客台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜與女兒胡小禎、兒子胡釋安錄製《胡來旅行社》，剛結束在苗栗竹南場勘的胡氏一家，決定趁帶團空檔上市場採買，準備晚上來場「家庭烤肉趴」。走進市場的瓜哥簡直像劉姥姥進大觀園，看到什麼都想買，尤其最愛的香腸更是失控：「三種口味各來五條！」整整15條香腸直接打包。除此之外，還有海鮮、牛排、豬排、蔬菜、滷味、甜點…三人光是晚餐食材就砸下四千多元，讓女兒小禎和兒子安安忍不住開玩笑說：「到底要請多少人吃飯？是要開派對嗎？」

一家人邊烤肉邊談心，聊到過去孩子留學的點滴，瓜哥首次問出埋藏心底的疑問：「當年送你出國，你那時候是願意嗎？」小禎笑笑回說：「你不是說我是蟑螂，丟到哪裡都能生存！」小禎也提到在國外因感情問題遭遇霸凌，讓身為父親的瓜哥既心疼又無奈，仍不忘以幽默化解情緒：「早知道你被欺負，我就直接搭飛機飛去替你出頭了！」透過烤肉聚會，瓜哥難得感性吐露心聲：「我覺得家人聚會蠻有意義的，我大多時間在外工作，能有這樣的家人時光真的很珍貴。」

愛吃香腸的瓜社長，一口氣就買了15條嚇壞眾人。（客台提供）

本週《胡來旅行社》首度採取「雙線並進」帶團模式，接待從襁褓嬰兒到八旬長者的家族旅客。瓜哥與小禎負責長輩、孕婦及嬰孩團，安排室內手作課程，讓大家舒適體驗；總務安安則與特派員、同時也是客家女婿的王傳一，帶領青壯年深入田間，體驗芥菜採收，探訪苗栗在地福菜文化。安安原本興致勃勃，但在艷陽下揮汗砍了幾顆芥菜後，忍不住問老闆：「現在沒有機器採收嗎？」甚至累到被王傳一關心：「安安，你還在嗎？」

