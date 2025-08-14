趙露思「假助農」又反轉！官方改口認有證書 她怒喊：做什麼都錯

趙露思意外陷入「假助農」風波。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星趙露思近日風波不斷，除了開撕經紀公司外，昨（13）日因在直播時宣傳蘋果汁，幫助因產品外觀有瑕疵而滯銷的貧困果農，還亮出「助農大使」證書，怎料竟被相關人員指控從沒頒發過任何過證書，且該證書上頭的公章為造假，遭外界質疑她是假助人真撈錢，使趙露思再度面臨網路霸凌。

趙露思在直播時宣傳蘋果汁，更亮出「助農大使」證書，怎料竟被相關人員指控證書是造假，引發不小爭議。（翻攝自微博）

中國媒體13日致電給陝西省延長縣農業農村局，詢問是否真有助農一事，該局人員在電訪時直接否認頒發過該證書，並表示該證書的公章為偽造。然而，整起事件不久後又反轉，延長縣農業農村局突改口坦承，確實有頒發過類似「助農大使」的證書，但對象是該蘋果汁品牌公司，而非個人，這也是為什麼媒體之前致電詢問是否有頒證書給趙露思時，會回答「沒有」的原因。

趙露思遭人誤會後，將直播名稱改成「做什麼都是錯的」。（翻攝自微博）

對此，趙露思也在直播中無奈直言，「現在的人真的離譜，到底哪一分錢在我兜裡（口袋）啊？」，事後更將直播名稱改成「做什麼都是錯的」，對外界放大她的一言一行的行為感到非常憤怒與不解。

