晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

趙露思「假助農」又反轉！官方改口認有證書 她怒喊：做什麼都錯

趙露思意外陷入「假助農」風波。（翻攝自微博）趙露思意外陷入「假助農」風波。（翻攝自微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星趙露思近日風波不斷，除了開撕經紀公司外，昨（13）日因在直播時宣傳蘋果汁，幫助因產品外觀有瑕疵而滯銷的貧困果農，還亮出「助農大使」證書，怎料竟被相關人員指控從沒頒發過任何過證書，且該證書上頭的公章為造假，遭外界質疑她是假助人真撈錢，使趙露思再度面臨網路霸凌。

趙露思在直播時宣傳蘋果汁，更亮出「助農大使」證書，怎料竟被相關人員指控證書是造假，引發不小爭議。（翻攝自微博）趙露思在直播時宣傳蘋果汁，更亮出「助農大使」證書，怎料竟被相關人員指控證書是造假，引發不小爭議。（翻攝自微博）

中國媒體13日致電給陝西省延長縣農業農村局，詢問是否真有助農一事，該局人員在電訪時直接否認頒發過該證書，並表示該證書的公章為偽造。然而，整起事件不久後又反轉，延長縣農業農村局突改口坦承，確實有頒發過類似「助農大使」的證書，但對象是該蘋果汁品牌公司，而非個人，這也是為什麼媒體之前致電詢問是否有頒證書給趙露思時，會回答「沒有」的原因。

趙露思遭人誤會後，將直播名稱改成「做什麼都是錯的」。（翻攝自微博）趙露思遭人誤會後，將直播名稱改成「做什麼都是錯的」。（翻攝自微博）

對此，趙露思也在直播中無奈直言，「現在的人真的離譜，到底哪一分錢在我兜裡（口袋）啊？」，事後更將直播名稱改成「做什麼都是錯的」，對外界放大她的一言一行的行為感到非常憤怒與不解。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中