娛樂 最新消息

AI、搞笑、感人樣樣有！「拍台北」劇本競賽16強出爐

〔記者鍾志均／台北報導〕第17屆「拍台北」電影劇本徵選今（14）公布入圍名單，總計有16部作品將共同角逐110萬元總獎金；本屆報名劇本數量225件創下歷年新高，其中有12件報名作品來自海外，參賽作品類型多元，展現多樣敘事風格與豐沛創作能量。

影委會饒紫娟總監（左起）、拍台北評審安哲毅、塗翔文、陳潔瑤合照。（影委會提供）影委會饒紫娟總監（左起）、拍台北評審安哲毅、塗翔文、陳潔瑤合照。（影委會提供）

編劇安哲毅、身兼監製與影評人的塗翔文、導演陳潔瑤發現本屆許多參賽劇本都以「AI」為題材；對此，塗翔文提醒，雖然AI是現今趨勢，不過許多作品仍處在一個過度想像的階段，加上過於複雜的世界觀，可能會影響觀眾的接受度。

陳潔瑤認為，劇本議題不用很大，可以很簡單，「回頭看你真的想要講什麼故事，只要把那條線抓清楚就夠了」。安哲毅也強調「搶時事題材要小心」，因為劇本完成後還需要經過長時間的製作、拍攝、剪輯過程，上映時可能撰寫劇本當下所流行的東西已經過時了。

影委會饒紫娟總監（左二）、拍台北評審唐福睿（左起）、侯季然、黃熙合照。（影委會提供）影委會饒紫娟總監（左二）、拍台北評審唐福睿（左起）、侯季然、黃熙合照。（影委會提供）

台灣大哥大今年攜手台北市電影委員會，在本屆「拍台北」電影劇本徵選設立「MyVideo內容力量獎」，獲獎作品將從入圍名單中選出，頒發獎金新台幣10萬元，亦有機會被選入「商業編劇人才養成計畫」。

此外，台灣大哥大作為「特別合作夥伴」支持影委會辦理的「台北電影學院」，將邀請來自韓國、美國好萊塢等地知名編劇舉行「大師講座」。

本屆頒獎典禮暨台北市電影委員會×台灣大哥大合作備忘錄簽署儀式，將於9月9日在台北寒舍艾美酒店登場，邀請曾寶儀擔任典禮主持人，當天將揭曉各獎項得主，並頒發獎金及入圍獎狀。

經歷兩個月的劇本審查期，評審們自225件報名作品中評選出的16部入圍作品，，將一同角逐「金劇本獎」（獎金50萬元）、「銀劇本獎」（獎金20萬元）、「銅劇本獎」（獎金10萬元）、五名「佳作」（獎金各2萬元）、本屆首度新增的「台北意象獎」（獎金10萬元），以及台灣大哥大股份有限公司設獎「MyVideo內容力量獎」（獎金10萬元）。

第17屆「拍台北」電影劇本16部入圍作品（不分排名）如下：

姜素秋《哀居粉》

鍾尚庭《不舉俠》

林正川《辛苦的阿惠》

周禮群《中年少女的祈禱》

信手拈火《好好先生的秘密》

陳俊融《辣手仁醫》

睡眠餅乾《鐵與棉花》

吳孟寰《天井下的那道光》

劉天涯、何應權《春日》

楊方瑜《熟蛋黃》

蔣希汶、施承佑《失眠計程車》

張基元《蛇毒》

王國光《盜功》

蔡與哲《告別的年代》

鄒維剛《瘋媽的十三個孩子》

包容任《那一天，我綁架了天使》

