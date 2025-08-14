百萬首獎《大風之島》抗爭20年 還原樂生院民血淚史

自救會會長李添培在遊行場上擁抱樂青。（《大風之島》團隊提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕紀錄片《大風之島》榮獲2025台北電影獎百萬首獎、最佳紀錄片、最佳剪輯，以及坎城電影市場展提案大獎等肯定，導演許雅婷花20年蹲點拍攝，記錄「樂生療養院」院民面對迫遷的堅持與掙扎。

樂生療養院自日治時期由台灣總督府決議設立，並於1930年正式開院，成為當時台灣唯一專門收治漢生病（俗稱痲瘋病）患者的療養機構；戰後雖然治療方法逐漸進步，但社會對患者的恐懼、歧視與誤解依然存在，樂生療養院成為患者與社會隔閡的象徵。

《大風之島》在台北電影節獲獎後，許雅婷（手持麥克風）回到樂生與院民分享這份喜悅。（《大風之島》團隊提供）

1994年，台北捷運新莊線機廠決定選址於樂生療養院原址，引發對都市開發、人權保障與歷史文化保存的長期爭議。2002年捷運開工，拆除近7成建築，院民2005年自發組成「樂生保留自救會」，對抗強拆，維護自己的家園與尊嚴。

《大風之島》導演許雅婷因一場「音樂．生命．大樹下」活動首次走進樂生，並與學生自發組成的「樂生青年聯盟」參與院民捍衛家園的行動；她說：「這一天改變了我的生命，我開始進入了樂生，如同更多我這個世代的青年學子。」

《大風之島》上映發行經費集資主視覺。（《大風之島》團隊提供）

許雅婷透過紀錄片細膩刻畫每位主角的性格與魅力，試圖理解自救會的阿公阿嬤如何有尊嚴地，面對來自歷史、階級、疾病、權力等多重不對等，以及強權的漠視與壓迫。「樂生運動讓我堅信，人的信念是透過行動而非言語來表達的。」

此外，《大風之島》正式在WaBay挖貝平台展開上映發行經費集資計畫，盼透過社會大眾的力量，讓樂生院民的聲音不被遺忘，也讓世界看見這座島嶼上，一段仍在進行中的真實故事。

