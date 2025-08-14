晴時多雲

娛樂 最新消息

修杰楷校園應戰被打趴 氣喘喊投降

〔記者傅茗渝／台北報導〕由原住民族電視台打造的全新原民兒少運動實境節目《talagay我最強！》，8月8日首播後好評不斷，不只在部落族人間引發討論，也成了親子間的新話題。節目用活潑逗趣的方式帶孩子探索多元運動，昨（13日）更找來「影視暖爸」修杰楷助陣，話題瞬間衝高！

修杰楷帶著剛成立的YouTube頻道「修Time」團隊，前進新北市樹林區三多國小，與在地小選手一起挑戰躲避球、田徑、划船機等項目。現場不少原住民族小選手更是校際賽常勝軍。修杰楷全力投入比賽，沒多久就氣喘吁吁，忍不住笑喊：「小朋友真的太強了，我快跟不上！」

節目名稱「talagay」在泰雅語中意指「怎麼那麼厲害」、「有你的」、「好樣的」，傳遞勇於挑戰、展現自信的精神。節目由泰雅族主持人林亭莉（Ali Batu）與戴亞盛（Batu Yumin）領軍，結合幽默與專業，不只教運動技巧，更帶觀眾看見孩子們突破自我的感人瞬間。

節目的主題曲同樣成焦點，由擁有卑南族與排灣族血統的新生代創作人高偉勛（Shan Hay）製作，兩位主持人親自獻唱。歌曲融合族語與流行旋律，加上原創應援舞，輕快又洗腦，不但在網路短影音掀起模仿熱潮，更成功延伸節目的娛樂與教育價值。

