娛樂 最新消息

超尷尬！李奧納多遭查驗身分 警察不知道他誰

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐最近前往西班牙伊比薩參加一場派對時，遭到警方攔查，且警方也沒有認出他是誰。

李奧納多在警方旁邊等待盤查。（達志影像）李奧納多在警方旁邊等待盤查。（達志影像）

《每日郵報》以「尷尬的時刻，李奧納多狄卡皮歐被警方攔查，且警方不知道他是誰」為題公開一段影片，只見戴著黑色鴨舌帽的李奧納多狄卡皮歐在一旁等待警方盤查，不過李奧納多並沒有感到不悅，還與警方談笑風生。《Page Six》報導，一名知情人士透露，李奧納多並沒有被警方針對，而是現場所有人都被搜身、查驗身分，只是西班牙警方一開始確實沒有認出這位A咖，「很好笑的是，警方愣了一下，才讓他進去。」

外媒報導，警方第一時間並沒有認出李奧納多這位大明星。（達志影像）外媒報導，警方第一時間並沒有認出李奧納多這位大明星。（達志影像）

據悉，這場私人派對是西班牙演員艾朗皮坡主揪，與客大咖還有「蜘蛛人」陶比麥奎爾、坎達兒珍娜，李奧納多的女友伽里蒂也有出席。《Page Six》報導進一步指出，李奧納多是伊比薩的常客，常常前往西班牙度假，他在8月初被拍到與女友伽里蒂（Vittoria Ceretti）登上貝佐斯（Jeff Bezos）的遊艇，地點同樣是在伊比薩，看得出李奧納多對此地的熱愛。

