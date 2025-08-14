晴時多雲

娛樂 最新消息

管麟揭私密談心對象 和宋偉恩同房「老夫老妻」互動曝

《我和我的鋼四壁》由演員（左至右）管麟、宋偉恩、邱宇辰、涂善存主演。（中視提供）《我和我的鋼四壁》由演員（左至右）管麟、宋偉恩、邱宇辰、涂善存主演。（中視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視今晚（14日）八點將接檔播出《我和我的鋼四壁》，主演包括涂善存、管麟、邱宇辰、宋偉恩。故事圍繞四位設計學院的麻吉好友，合力創業成立設計公司，在友情、愛情、親情和事業的起伏中互相扶持。劇名「鋼四壁」象徵他們之間牢不可破、勝過血緣的情誼。

《我和我的鋼四壁》演員管麟。（中視提供）《我和我的鋼四壁》演員管麟。（中視提供）

管麟飾演的「蕭聖宇」性格高冷、獨來獨往，被戲裡的朋友認定是四人中最無情的一位。他笑說慢熱又帶點距離感跟自己很像，讓人摸不透。不過，他熟識的朋友都知道，他私下其實很愛耍寶。對他來說演戲是一個能量出口，可以在角色中自在地展現平常不容易表現的一面。

管麟透露劇中事務所的主要場景是在金山拍攝，演員們在當地同住了一個月。每天大家一起叫對方起床、一起去片場拍戲、收工再一起回飯店，幾乎全天候相處。有時提早收工，他們還會相約去金山老街逛逛，長時間的相處，讓感情迅速升溫。他與宋偉恩當時同房，睡前總會聊劇組大小事或心情，兩人還笑稱生活模式像「老夫老妻」。

管麟與宋偉恩拍戲拍出好交情（翻攝自臉書）管麟與宋偉恩拍戲拍出好交情（翻攝自臉書）

管麟說，他和宋偉恩早在《飛魚高校生》就認識，但因為戲份少，並沒有太多交流，直到《鋼四壁》一起外宿，兩人才真正變熟，甚至成了「相見恨晚」的好友。兩人至今不只常聯絡，還會一起出國旅行。他也提到，自己和涂善存同是水瓶座，頻率特別合，平常會約打籃球、吃飯聊天。四位主演還有一個「鋼四壁」群組，雖然現在不像拍攝時那麼熱絡，但只要有人開話題，馬上就能聊得停不下來。

管麟已演過《女兒大人加個賴》、《祕書俱樂部》等作品，但他仍想挑戰反派、社會邊緣人或更生人等角色，希望能突破以往的表演模式。他目前正準備投入新戲拍攝，角色和設定對他來說都是全新的挑戰，他自己也相當期待。

管麟與媽媽合照。（翻攝自臉書）管麟與媽媽合照。（翻攝自臉書）

談到家人，管麟笑說剛入行時，媽媽對他的工作和收入很擔心，常常問長問短，隨著他累積更多經驗、收入逐漸穩定，媽媽才慢慢放心。前陣子，他在臉書上分享與65歲母親的合照，媽媽年輕的外貌讓朋友們驚呼兩人像姐弟。

