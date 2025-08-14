晴時多雲

娛樂 最新消息

恭喜！蕭彤雯女兒考上台大 「繳空白申請書」拚分科她緊張失眠

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前美女主播蕭彤雯昨（13）日在社群分享，女兒「美寶」透過分科測驗考上台大的喜訊，自曝在放榜前夕緊張到失眠，如今女兒錄取心中的理想學校，她也致電恭喜對方，一度差點忍不住落淚。

蕭彤雯女兒「美寶」分科測驗考上台大。（翻攝自臉書）蕭彤雯女兒「美寶」分科測驗考上台大。（翻攝自臉書）

蕭彤雯於臉書撰文透露，女兒在學測成績出爐後，下定決心投入分科考試，甚至在個人申請時，繳交空白申請書（一個校系都沒填），然而，這段期間不只考驗體力、腦力，更是持久耐力的試煉，一路看著容易緊張的女兒，愈來愈穩定，一步一腳印的往前邁進，她看了很感動。

蕭彤雯表示，美寶在上傳分科志願序時，詢問自己要填誰的電話號碼時，最後女兒選擇填她的電話，讓她第一個知道結果。有趣的是，這讓蕭彤雯緊張到失眠，「因為我以為跟成績公布一樣，會一早六點多就發簡訊，搞得我徹夜難眠…想說萬一不如預期，我是要怎麼告訴她。」

蕭彤雯、老公、女兒3人分別在不同地方，9點一到就準時查詢錄取成績，所幸美寶考上心目中的志願，夫妻倆致電恭喜女兒時，聽見對方鬆了一口氣的哽咽聲音，也差點忍不住淚水，她祝福女兒，「好好準備開始精彩的大學生活吧！」

點圖放大header
點圖放大body

