娛樂 最新消息

吳宗憲「聽小鬼的歌」難得落淚 《玩很大》粉絲哭成淚海

吳宗憲（左起）、KID、坤達聽到落淚。（翻攝自YouTube）吳宗憲（左起）、KID、坤達聽到落淚。（翻攝自YouTube）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝玩很大》迎來第11週年，節目推出為期四週的「餐車環島企劃」，最終站來到台東。錄影現場，嘉賓魏如昀獻唱已故好友小鬼（黃鴻升）的〈地球上最浪漫的一首歌〉，讓吳宗憲難得落下男兒淚，感性一幕全被鏡頭捕捉。

魏如昀與張震嶽一同表演，其中一首就是〈地球上最浪漫的一首歌〉，音樂前奏一響，吳宗憲、KID（林柏昇）與坤達神情瞬間凝重，似乎被瞬間拉回與小鬼共度的時光。唱到副歌時，魏如昀邀觀眾合唱，三位主持人也馬上接腔。台下一些粉絲也跟著唱到哽咽，默默拭淚。

魏如昀現場演唱小鬼的歌。（翻攝自YouTube）魏如昀現場演唱小鬼的歌。（翻攝自YouTube）

鏡頭中，吳宗憲默默擦去臉頰上的眼淚，坤達不時仰望天空，現場瀰漫淡淡的哀傷與思念。歌曲結束後，魏如昀望向天際喊：「鬼哥，希望你會喜歡！」三位主持人隨後坦言，完全沒料到會聽到這首歌，才會被情緒擊中。這段真情流露的片刻，也讓網友紛紛留言：「連憲哥都哭了，我也破防」、「小鬼永遠在我們心中」。

