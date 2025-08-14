晴時多雲

日本G罩杯女星遭疑嗑藥失控 「狂摔家電滿地鮮血」畫面瘋傳

日女團成員白咲雪亞近日被爆出一段情緒失控的影片，與甜美形象有很大出入。（翻攝自X）日女團成員白咲雪亞近日被爆出一段情緒失控的影片，與甜美形象有很大出入。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本人氣女團姫庭東京（PrincessGarden-TOKYO-）的人氣成員白咲雪亞擁有G罩杯豪乳及甜美長相，怎料近日卻被瘋傳一段情緒失控的影片，從影片中可以看到，白咲雪亞在一處民宅內，不停破壞家中擺設，甚至直接將空氣清淨機直接從高樓往下丟，腳底也被滿地的碎玻璃刺到濺血，精神狀態堪憂，也有不少粉絲認為她可能有嗑藥。

疑為白咲雪亞的女子下身赤裸，失控抱起一台空氣清淨機，從窗戶往樓下扔，下秒又抱起微波爐，想把它也扔出去。（翻攝自X）疑為白咲雪亞的女子下身赤裸，失控抱起一台空氣清淨機，從窗戶往樓下扔，下秒又抱起微波爐，想把它也扔出去。（翻攝自X）

從流出的影片中可見，一名疑為白咲雪亞的女子僅穿著長版白色襯衫，下半身則赤裸、光著腳，她一邊哭一邊喊著「最後一個」，下秒就抱起一台空氣清淨機，從窗戶往樓下扔，接著又返回屋內拿起微波爐，準備要繼續丟，此時拍攝者急忙大喊「真的拜託妳不要這樣」，但她完全不聽勸告，精神狀態明顯不穩定。一旁陽台的窗戶玻璃也被白咲雪亞弄得碎滿地，她的腳底也血跡斑斑，甚至地上還疑有一灘血水，應該在影片錄製前就已經歷嚴重衝突。

影片曝光後，在日網引發熱議，不少人怒斥白咲雪亞將重物從陽台砸下的行為，極有可能會傷到樓下無辜的路人，也有不少人懷疑她是因為嗑藥才這麼失控，也有人針對掌鏡的男性做出猜測「是不是發現男友劈腿？」、「跟男友在吵架嗎」。不過截至目前，白咲雪亞本人與經紀公司仍未對此事做出回應。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

