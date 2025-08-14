晴時多雲

娛樂 最新消息

施柏宇任雄影大使！自曝曾陷低潮：好好生活才是本質

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕2025高雄電影節昨天（13日）公布影展大使為施柏宇，他的作品包括《想見你》、《夏日最後的祕密》等等，首次接下大使重任，他形容自己「既緊張又興奮又害怕又期待」。與高雄頗有淵緣的他，今年因拍戲在港都住了一個月，盡情享受美食、風景與氛圍。

施柏宇擔任2025年高雄電影節影展大使。（高雄電影節提供）施柏宇擔任2025年高雄電影節影展大使。（高雄電影節提供）

雄影邀請金馬獎最佳動畫短片導演黃勻弦合作，與施柏宇拍攝年度形象影片，以停格動畫呈現逗趣可愛的操偶幕後。影片中，施柏宇化身操偶師，與黃勻弦的捏麵角色「陳派派」互動。派派因病躺在病床上，媽祖與黑白無常現身後情節急轉，最後兩人巧妙互動，展現「逆境轉生」的力量。拍攝過程中，因動作不能過大、必須長時間維持姿勢，施柏宇的腳一度抽筋，笑稱這門藝術讓他耐性變好，「家長可以帶孩子去學，既能傳承文化，也很有意義」。本次CF的角色陳派派，由她擔任主角的超精緻偶動畫《我是陳派派》第1至3集，也將在雄影世界首映。

雄影年度主題「極度免疫」聚焦人們在健康與病痛間的掙扎與突破，也觸及精神與心理困境。施柏宇坦言，自己雖沒經歷重大病痛，但曾陪伴家人面對疾病，讓他更珍惜與親友相處的時光；回想入行初期，他因經驗不足而在工作與人際中想太多陷入低潮，如今已找到平衡，更感受到「好好吃飯、好好睡覺、好好生活」才是生活本質。

黃勻弦以結合捏麵技藝與停格動畫聞名，作品《當一個人》、《山川壯麗》獲金馬獎及高雄電影節肯定，擅長以在地文化與細膩敘事打動觀眾，並突破非主流媒材在影展的框架。她透露，1分鐘的形象影片需拍攝720張照片，歷時約100小時，完整製作期從規劃、道具製作到動畫拍攝約需三個月。影片中的人偶與背景樹木、草皮全為純手工，極為耗時。

《我是陳派派》劇照。（高雄電影節提供）《我是陳派派》劇照。（高雄電影節提供）

她形容停格動畫的產量「比冰滴咖啡還慢，一天工作七到九小時只能完成三、四秒」，但仍樂於投入。黃勻弦6歲就開始在廟口擺攤販售捏麵人，從小磨練出比別人更能忍耐孤獨與辛苦的性格，正因經歷過困苦，如今能創作已是幸福，也感謝一路上許多貴人相助，「雖然很辛苦，但大家都期待我們把作品做出來，就會想『好，那就再做做看！』」

兩人也驚訝於合作的巧合，施柏宇在接下形象影片前，剛看完以停格動畫拍攝的奧斯卡入圍片《蝸牛少女回憶錄》，角色「陳派派」的名字又與施柏宇的綽號「派派」相同，讓黃勻弦直呼是「宇宙的安排」。

黃勻弦新作《我是陳派派》將於雄影世界首映第1至3集。該劇為小公視推出的溫馨幽默停格偶動畫影集，透過鄉下女孩派派的純真視角與奔放內心劇場，將日常化為荒謬卻真摯的冒險，從家庭鬧劇到同儕互動，從幻想世界到真實困境，呈現笑中帶淚的成長旅程。

TTXC 2025高雄電影節於10月10日（五）至10月26日（日），在高雄市電影館、內惟藝術中心、高雄市立圖書館總館、VR體感劇院、駁二P3倉庫、高雄市立歷史博物館登場。影展資訊鎖定高雄電影節官方網站（www.kff.tw）、Instagram與Facebook粉絲專頁。

