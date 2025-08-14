楊懷民揭《神機妙算劉伯溫》拍攝意外！高音斷送嘆「聲帶纖維化」無藥可醫

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊懷民是過去歌仔戲小生，他當年唱歌仔戲，是嗓子最巔峰的時候，高音可以輕鬆揮灑自如，今卻在社群媒體感嘆嗓音再也回不去巔峰，並首度回憶2006年拍攝八點檔《神機妙算劉伯溫》時，因一場暴怒的戲，對手不斷NG，讓他在重複怒吼，他說：「那一刻，我的嗓子啞了！」後來就醫卻得知聲帶纖維化，無法再唱歌，讓他心碎。

楊懷民近年致力於流浪狗救援。（翻攝自THREADS）

楊懷民表示當年拍《神機妙算劉伯溫》，有一場暴怒怒罵的戲，因對手演員多次NG，他不得不一次次扯著嗓子重拍，當下嗓子立刻啞掉。只是八點檔拍攝日以繼夜，連睡眠都是奢侈，更別說抽空就醫，他只能硬撐一年，但這一年他已經發現不對勁，他說：「慢慢的，我發現，就連在浴室唱歌，嗓子都不聽使喚，聲音飄忽，還會走音。」

直到戲殺青，他才到嗓音專科檢查，卻聽到宛如晴天霹靂的診斷，「聲帶纖維化，無法手術，也沒有藥物能治療」，他輕聲問醫生：「你的意思是，我以後都不能唱歌了？」醫生沉默片刻，緩緩點頭，那一瞬間，他形容「靈魂被奪走，世界變成灰色」。

雖積極尋醫、復健，嗓音依舊沙啞，他有長達3年不敢再唱歌，他形容自己「就像失了魂」。直到2009年受洗，隔年被邀上Good TV演唱，他原本推拒：「我已經認定自己不能再唱歌了！」但在教友鼓勵下踏上舞台，雖歌聲依舊啞啞的，節目組卻告訴他「你的歌聲很有感情」，那一刻，對歌唱的渴望像火苗般被重新點燃。

楊懷民1986年在葉青歌仔戲《薛丁山救五美》飾花無痕。（翻攝自臉書）

此後，他重新練歌，不放過任何細節，從破碎的嗓音一點一點地唱出微弱卻真摯的亮音。雖再也回不到過去的高亢，但他找回了另一個自己。如今，他把歌聲帶進老人院與孩子們的世界，與他們同樂，把溫暖與盼望唱進人心。

