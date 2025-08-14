晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

傳奇大導當年險擦槍走火 紀錄片《史柯西斯先生》揭抓狂內幕

紀錄片《史柯西斯先生》 帶領觀眾以前所未有的視角貼近傳奇大導的非凡旅程。（Apple TV+ 提供）紀錄片《史柯西斯先生》 帶領觀眾以前所未有的視角貼近傳奇大導的非凡旅程。（Apple TV+ 提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕現年82歲的電影界傳奇大導馬丁史柯西斯，曾執導《計程車司機》、《神鬼玩家》、《華爾街之狼》以及《花月殺手》等多部經典，在影壇具有重要影響力。不僅締造票房佳績，更屢獲多項國際大獎肯定，被譽為當代最偉大的導演之一。近期更參與《片廠風雲》演出，首度角逐個人表演類獎項。

這位大師橫跨近60年的豐富電影生涯與創作歷程，將在Apple TV+ 全新紀錄片《史柯西斯先生》中完整呈現，由《她來到我身邊》導演蕾貝卡米勒執導， 帶領觀眾以前所未有的視角貼近傳奇大導史柯西斯的非凡旅程。

在共5集的紀錄片《史柯西斯先生》中，史柯西斯與多位電影界好友，其中包括同為奧斯卡金獎導演的史蒂芬史匹柏，將一同回顧《計程車司機》導演剪輯版差一點無緣問世的驚險內幕，並揭露這位富有遠見的大師，為守護這部經典作品完整性所付出的堅持與努力。

導演蕾貝卡米勒（左）對於能夠訪問馬丁史柯西斯直呼榮幸。（Apple TV+ 提供）導演蕾貝卡米勒（左）對於能夠訪問馬丁史柯西斯直呼榮幸。（Apple TV+ 提供）

導演蕾貝卡米勒表示，這部紀錄片是每個電影人的夢想，「能夠與電影界傳奇人物馬丁本人，與他的眾多合作夥伴、摯友與家人接觸並進行訪問，我深感榮幸，相信無論是史柯西斯的粉絲，或是任何在生命中面臨挑戰、追求夢想的人，都能從中產生共鳴。」

《史柯西斯先生》以導演歷年作品為視角，細膩刻畫這位改寫電影語言的傳奇大師，呈現他非凡的職業生涯與獨特的人生歷程。紀錄片將獨家呈現史柯西斯的私人檔案，包含與導演本人的深度訪談，以及多段首次曝光的珍貴畫面。集結眾多業界重量級人物受訪，包括勞勃狄尼洛、丹尼爾戴路易斯、李奧納多狄卡皮歐、米克傑格、史蒂芬史匹柏、莎朗史東、茱蒂佛斯特、瑪格羅比、凱特布蘭琪等人，以及他的子女、妻子海倫莫里斯與兒時摯友等星光熠熠的陣容現身說法。《史柯西斯先生》將於10月17日於Apple TV+ 全球上線。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中