傳奇大導當年險擦槍走火 紀錄片《史柯西斯先生》揭抓狂內幕

紀錄片《史柯西斯先生》 帶領觀眾以前所未有的視角貼近傳奇大導的非凡旅程。（Apple TV+ 提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕現年82歲的電影界傳奇大導馬丁史柯西斯，曾執導《計程車司機》、《神鬼玩家》、《華爾街之狼》以及《花月殺手》等多部經典，在影壇具有重要影響力。不僅締造票房佳績，更屢獲多項國際大獎肯定，被譽為當代最偉大的導演之一。近期更參與《片廠風雲》演出，首度角逐個人表演類獎項。

這位大師橫跨近60年的豐富電影生涯與創作歷程，將在Apple TV+ 全新紀錄片《史柯西斯先生》中完整呈現，由《她來到我身邊》導演蕾貝卡米勒執導， 帶領觀眾以前所未有的視角貼近傳奇大導史柯西斯的非凡旅程。

在共5集的紀錄片《史柯西斯先生》中，史柯西斯與多位電影界好友，其中包括同為奧斯卡金獎導演的史蒂芬史匹柏，將一同回顧《計程車司機》導演剪輯版差一點無緣問世的驚險內幕，並揭露這位富有遠見的大師，為守護這部經典作品完整性所付出的堅持與努力。

導演蕾貝卡米勒（左）對於能夠訪問馬丁史柯西斯直呼榮幸。（Apple TV+ 提供）

導演蕾貝卡米勒表示，這部紀錄片是每個電影人的夢想，「能夠與電影界傳奇人物馬丁本人，與他的眾多合作夥伴、摯友與家人接觸並進行訪問，我深感榮幸，相信無論是史柯西斯的粉絲，或是任何在生命中面臨挑戰、追求夢想的人，都能從中產生共鳴。」

《史柯西斯先生》以導演歷年作品為視角，細膩刻畫這位改寫電影語言的傳奇大師，呈現他非凡的職業生涯與獨特的人生歷程。紀錄片將獨家呈現史柯西斯的私人檔案，包含與導演本人的深度訪談，以及多段首次曝光的珍貴畫面。集結眾多業界重量級人物受訪，包括勞勃狄尼洛、丹尼爾戴路易斯、李奧納多狄卡皮歐、米克傑格、史蒂芬史匹柏、莎朗史東、茱蒂佛斯特、瑪格羅比、凱特布蘭琪等人，以及他的子女、妻子海倫莫里斯與兒時摯友等星光熠熠的陣容現身說法。《史柯西斯先生》將於10月17日於Apple TV+ 全球上線。

