AKB48慶出道20年TP姐妹團也報喜 林于馨站C位嘟嘴賣萌

AKB48 Team TP 推出新單曲，林于馨（中）和成員們嘟嘴露出可愛一面。（好言娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕日本人氣女團AKB48迎接出道20年，將籌備推出紀念單曲，海外姐妹團AKB48 Team TP 也報喜，將在8月29日正式推出中文版本的《Oh my pumpkin！》，這也是他們的第10張單曲，成員們形容這就像「在偶像生涯裡多了一顆閃閃發亮的大寶石！」

AKB48 Team TP 新歌的中文歌詞延續AKB48家族「可以面對面的偶像」理念，唱出成員與粉絲之間的信賴與羈絆。蔡亞恩說：「這首歌就像夏日單戀的青春羞澀感，我想唱給世界各地的粉絲聽。」林易沄則說，錄音老師叮囑他們要唱得更甜、更有活力。

AKB48 Team TP 劉曉晴（左起）、林于馨、林易沄、蔡亞恩都擁有許多粉絲支持。（好言娛樂提供）

《Oh my pumpkin！》實體單曲分為 「純白紀念版」 與 「勇氣冒險版」，拍攝主視覺照時，劉曉晴喜歡在純白服裝上搭配自己的應援色飾品，她形容「像在白畫布上塗上專屬顏色」；伊品笑說要嘟嘴呈現數字「0」時很害羞，「我平常不太嘟嘴，當下硬著頭皮嘟成0的樣子。」

近期獲選參與日本女團AKB48 20週年紀念單曲的林于馨，在TP中文版站上C位，她和歌迷都很開心，喊話粉絲：「封底還是我的個人照，希望大家一定要收藏！」

