晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

AKB48慶出道20年TP姐妹團也報喜 林于馨站C位嘟嘴賣萌

AKB48 Team TP 推出新單曲，林于馨（中）和成員們嘟嘴露出可愛一面。（好言娛樂提供）AKB48 Team TP 推出新單曲，林于馨（中）和成員們嘟嘴露出可愛一面。（好言娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕日本人氣女團AKB48迎接出道20年，將籌備推出紀念單曲，海外姐妹團AKB48 Team TP 也報喜，將在8月29日正式推出中文版本的《Oh my pumpkin！》，這也是他們的第10張單曲，成員們形容這就像「在偶像生涯裡多了一顆閃閃發亮的大寶石！」

AKB48 Team TP 新歌的中文歌詞延續AKB48家族「可以面對面的偶像」理念，唱出成員與粉絲之間的信賴與羈絆。蔡亞恩說：「這首歌就像夏日單戀的青春羞澀感，我想唱給世界各地的粉絲聽。」林易沄則說，錄音老師叮囑他們要唱得更甜、更有活力。

AKB48 Team TP 劉曉晴（左起）、林于馨、林易沄、蔡亞恩都擁有許多粉絲支持。（好言娛樂提供）AKB48 Team TP 劉曉晴（左起）、林于馨、林易沄、蔡亞恩都擁有許多粉絲支持。（好言娛樂提供）

《Oh my pumpkin！》實體單曲分為 「純白紀念版」 與 「勇氣冒險版」，拍攝主視覺照時，劉曉晴喜歡在純白服裝上搭配自己的應援色飾品，她形容「像在白畫布上塗上專屬顏色」；伊品笑說要嘟嘴呈現數字「0」時很害羞，「我平常不太嘟嘴，當下硬著頭皮嘟成0的樣子。」

近期獲選參與日本女團AKB48 20週年紀念單曲的林于馨，在TP中文版站上C位，她和歌迷都很開心，喊話粉絲：「封底還是我的個人照，希望大家一定要收藏！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中