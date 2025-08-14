晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

[WEB][即時]7週熱度不減！《Kpop 獵魔女團》打敗眾多大片曝4關鍵

《Kpop 獵魔女團》上線7週熱度不減。（Netflix提供）《Kpop 獵魔女團》上線7週熱度不減。（Netflix提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕動畫電影《Kpop 獵魔女團》於Netflix上線邁入第7週，依舊掀起全球熱潮，根據Netflix內容平台「Tudum」昨（13）公布的數據，該片登上Netflix影史最受觀影作品第2名，人氣持續延燒。

據統計，《Kpop 獵魔女團》累積觀看次數達1億8460萬，僅次於《紅色通緝令》（2億3090萬次），一舉登上Netflix電影史上觀看次數亞軍；《獵魔女團》的累積觀看時數更高達3億760萬小時，同樣非常驚人。

《Kpop 獵魔女團》結合K-pop偶像文化 + 惡魔獵人元素。（Netflix提供）《Kpop 獵魔女團》結合K-pop偶像文化 + 惡魔獵人元素。（Netflix提供）

至於《Kpop 獵魔女團》到底紅什麼？外媒總結以下4大關鍵：

1. 題材新鮮玩跨界

將K-pop偶像文化 + 惡魔獵人奇幻題材結合，設定獨特，還具備二次元感，同時吸引K-pop粉絲、動畫迷與動作片觀眾。

2. 國際化製作陣容

兩位導演分別是韓裔加拿大人Maggie Kang、美國Chris Appelhans，融合東西方美學、角色造型、動作設計和配樂等，具有全球市場吸引力。

3. Netflix 全球推送優勢

透過串流平台在多國首頁推薦，加上榮登38國「電影榜」冠軍，口碑迅速擴散。

4. 原聲帶洗腦、故事熱血易產生共鳴

主題曲《Golden》一舉衝上Billboard Hot 100冠軍，音樂熱度帶動電影討論度；另講述偶像團體在舞台下是守護世界的獵魔人，非常勵志又滿足冒險爽感，讓觀眾很容易代入。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中