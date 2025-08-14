[WEB][即時]7週熱度不減！《Kpop 獵魔女團》打敗眾多大片曝4關鍵

《Kpop 獵魔女團》上線7週熱度不減。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕動畫電影《Kpop 獵魔女團》於Netflix上線邁入第7週，依舊掀起全球熱潮，根據Netflix內容平台「Tudum」昨（13）公布的數據，該片登上Netflix影史最受觀影作品第2名，人氣持續延燒。

據統計，《Kpop 獵魔女團》累積觀看次數達1億8460萬，僅次於《紅色通緝令》（2億3090萬次），一舉登上Netflix電影史上觀看次數亞軍；《獵魔女團》的累積觀看時數更高達3億760萬小時，同樣非常驚人。

《Kpop 獵魔女團》結合K-pop偶像文化 + 惡魔獵人元素。（Netflix提供）

至於《Kpop 獵魔女團》到底紅什麼？外媒總結以下4大關鍵：

1. 題材新鮮玩跨界

將K-pop偶像文化 + 惡魔獵人奇幻題材結合，設定獨特，還具備二次元感，同時吸引K-pop粉絲、動畫迷與動作片觀眾。

2. 國際化製作陣容

兩位導演分別是韓裔加拿大人Maggie Kang、美國Chris Appelhans，融合東西方美學、角色造型、動作設計和配樂等，具有全球市場吸引力。

3. Netflix 全球推送優勢

透過串流平台在多國首頁推薦，加上榮登38國「電影榜」冠軍，口碑迅速擴散。

4. 原聲帶洗腦、故事熱血易產生共鳴

主題曲《Golden》一舉衝上Billboard Hot 100冠軍，音樂熱度帶動電影討論度；另講述偶像團體在舞台下是守護世界的獵魔人，非常勵志又滿足冒險爽感，讓觀眾很容易代入。

