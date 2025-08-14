晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

趙露思罕再提「廁所遭毆」痛苦往事！曝遭罵3小時、扯頭髮搧耳光

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星趙露思去年底罹患失語症停工，她先前曾自曝曾遭經紀公司銀河酷娛高層賞巴掌、拖進廁所辱罵長達2小時，引發廣泛討論。她13日晚上再開直播，提到2019年「廁所被打」事件，她說當年因沒有接到戲，被人在廁所罵了3小時，之後還被追出來扯頭髮、搧耳光，「那就是單純因為我沒有接到戲，要讓大家都一起出來對證嗎？」讓該事件再度引發熱議。

趙露思近日常在小紅書上開直播。（翻攝自小紅書）趙露思近日常在小紅書上開直播。（翻攝自小紅書）

該傳聞最早於去年底浮上檯面。2024年12月，有網友在急診室偶遇坐輪椅的趙露思，當時工作室回應她因突發身體不適送醫，暫停工作。12月31日，趙露思好友爆料她曾因試戲不順被打，甚至常被夢魘驚醒。今年1月1日，趙露思在社群坦承2019年曾遭毆，並透露罹患抑鬱症，經紀公司銀河酷娛雖發文致歉，卻未正面回應「毆打」與「巨額分手費」等疑點。

外界矛頭一度指向銀河酷娛前老闆李煒，他雖澄清已於2023年初退出公司，仍稱趙露思是「放心不下的好妹妹」，並在得知她生病後第一時間送上關心。

趙露思13日直播中表示自己在演出《傳聞中的陳芊芊》爆紅前，曾半年接不到戲，「那個時候我根本就不紅，就是個 nobody。播完之後突然紅了，他們就非讓我接一些我覺得不OK的商務，覺得我翅膀硬了。」她稱當時因不接戲而遭長時間辱罵，之後還被肢體攻擊。

事實上，趙露思去年11月底在拍攝《戀人》期間突發疾病送醫，體重一度降到僅73.8斤（約36.9公斤）。今年初受訪時她坦言自己「有點內耗」，大事會退讓，小事則一笑置之，長期忽略自身情緒。

近日，有網友發現她的社交平台頁面已無銀河酷娛MCN標記，掀解約猜測，但知情人士透露雙方合約到2030年，並無解約。趙露思也在直播直言：「沒有任何進展。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中