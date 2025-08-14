趙露思罕再提「廁所遭毆」痛苦往事！曝遭罵3小時、扯頭髮搧耳光

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星趙露思去年底罹患失語症停工，她先前曾自曝曾遭經紀公司銀河酷娛高層賞巴掌、拖進廁所辱罵長達2小時，引發廣泛討論。她13日晚上再開直播，提到2019年「廁所被打」事件，她說當年因沒有接到戲，被人在廁所罵了3小時，之後還被追出來扯頭髮、搧耳光，「那就是單純因為我沒有接到戲，要讓大家都一起出來對證嗎？」讓該事件再度引發熱議。

趙露思近日常在小紅書上開直播。（翻攝自小紅書）

該傳聞最早於去年底浮上檯面。2024年12月，有網友在急診室偶遇坐輪椅的趙露思，當時工作室回應她因突發身體不適送醫，暫停工作。12月31日，趙露思好友爆料她曾因試戲不順被打，甚至常被夢魘驚醒。今年1月1日，趙露思在社群坦承2019年曾遭毆，並透露罹患抑鬱症，經紀公司銀河酷娛雖發文致歉，卻未正面回應「毆打」與「巨額分手費」等疑點。

外界矛頭一度指向銀河酷娛前老闆李煒，他雖澄清已於2023年初退出公司，仍稱趙露思是「放心不下的好妹妹」，並在得知她生病後第一時間送上關心。

趙露思13日直播中表示自己在演出《傳聞中的陳芊芊》爆紅前，曾半年接不到戲，「那個時候我根本就不紅，就是個 nobody。播完之後突然紅了，他們就非讓我接一些我覺得不OK的商務，覺得我翅膀硬了。」她稱當時因不接戲而遭長時間辱罵，之後還被肢體攻擊。

事實上，趙露思去年11月底在拍攝《戀人》期間突發疾病送醫，體重一度降到僅73.8斤（約36.9公斤）。今年初受訪時她坦言自己「有點內耗」，大事會退讓，小事則一笑置之，長期忽略自身情緒。

近日，有網友發現她的社交平台頁面已無銀河酷娛MCN標記，掀解約猜測，但知情人士透露雙方合約到2030年，並無解約。趙露思也在直播直言：「沒有任何進展。」

