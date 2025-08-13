幻藍小熊日本混血兒不會說日文 小粉絲為見「最美高中生」努力拚前三名

幻藍小熊采甄（前排右二）和隊長XXIN（前排左二）都是獅子座壽星。NICO（後右）有很多小粉絲支持。（天空娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕女團幻藍小熊推出新單曲《SWING DANCE》，這也是小公視原創動畫《妖果小學》的片尾曲，因為去韓國發展，團員都有學些韓文，這次透過新歌也變身韓語教學小老師，把一些簡單的韓文融入歌曲中。

談到學語言，本身是日本混血兒的采甄說，自己學會的第二種語言竟然是韓文，透露自己的日文一點都不好，更自嘲是「不會說日文的日本混血」，采甄還笑說：「每次回到日本都只有媽媽聽得懂別人在講什麼，覺得很不甘心，所以我從小就想要學日文，但媽媽一直不肯教我，因為她覺得我英文已經顧不好了，日文更是不可能，所以讓我專心當下的學業。」自認日文程度是「嬰兒程度」。

請繼續往下閱讀...

采甄7月底剛滿18歲，隊長XXIN的生日則是8月20日，兩人都是獅子座壽星，同團夥伴一起幫她們慶生，采甄的生日願望是考駕照，XXIN則許願幻藍小熊11月8日在高雄流行音樂中心的演唱會門票能完售。

有很多家長會播放幻藍小熊的影片讓小朋友們開心，有「最美高中生」封號的NICO透露：「有很多小粉絲跟我說為了見我一面，所以很努力考上班上的前三名，讓我覺得真的很感動，因為能考上前三名一定花很多時間也很努力的一直在讀書，很開心可以成為他們的動力，也謝謝爸爸媽媽們放心讓小粉絲支持我們。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法