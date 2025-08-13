《咒術迴戰》5週年開趴 虎杖、五條、七海同框賀壽

《咒術迴戰》5週年公開首張紀念視覺圖。（翻攝自Yahoo Japan）

〔記者鍾志均／綜合報導〕近來「鬼滅」帶起動畫風潮，為紀念芥見下下原作動畫《咒術迴戰》5週年，官方今（13）公開首張紀念視覺圖，描繪虎杖悠仁等東京都立咒術高等專門學校的學生，以及五條悟、七海建人等角色，畫面充滿歡慶氛圍。

《咒術迴戰》自2020年10月播出首季電視動畫，隔年12月24日推出首部劇場版《劇場版 咒術迴戰 0》，第二季電視動畫《懷玉・玉折／澀谷事變》於2023年7月播出，《咒術迴戰 懷玉・玉折》劇場總集篇於今年5月在日本上映，台灣則安排9月5日上映，至於第三季動畫《咒術迴戰 死滅迴游篇》正在製作中。

《劇場版 咒術迴戰 懷玉‧玉折》9月初在台上映。（羚邦提供）

此外，8月31日於YouTube頻道「TOHO animation」將播出《咒術迴戰》5週年紀念特別節目，邀請「虎杖悠仁」配音員榎木淳彌、「伏黑惠」配音員內田雄馬、「釘崎野薔薇」配音員瀨戶麻沙美出演。

節目中將公布與未來發展相關的關鍵視覺圖、最新影像等與5週年相關的「五大消息」，並安排回顧動畫歷史的單元，以及手遊《Phantom Parade》的專區內容。

