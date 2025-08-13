幸福崩塌一瞬間 《徵人啟弒》李炳憲為守家園不擇手段

李炳憲（左）、孫藝真主演朴贊郁新作《徵人啟弒》。（龍祥電影提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國名導朴贊郁新作《徵人啟弒》（前譯：無可奈何，No Other Choice）入圍第82屆威尼斯影展主競賽單元，近日公開正式海報和前導預告，今（13）正式宣布將於10月在台灣隆重上映。

朴贊郁向來以會拍女演員聞名，包括湯唯的《分手的決心》、金珉禧《下女的誘惑》，以及早期的《原罪犯》等，今年新作《徵人啟弒》由影帝李炳憲、孫藝真領銜主演，成為角逐金獅獎熱門，還榮膺第30屆釜山影展開幕片。

朴贊郁談起《徵人啟弒》時表示，這是他醞釀超過17年，導演生涯中最想完成的作品，並將其視為畢生代表作。

《徵人啟弒》前導海報。（龍祥電影提供）

《徵人啟弒》集結歷代級演出陣容，除了李炳憲、孫藝真首度同台演夫妻，還集結最強綠葉李星民、廉惠蘭、車勝元、朴熹洵等黃金卡司。

海報上，李炳憲神情凝重地凝望前方，背後大樹中暗藏著眾多角色細節，彷彿他承受著過量的壓力與深藏的秘密；前導預告片則瀰漫詭譎氛圍，李炳憲闡述在韓國遭解雇宛如被砍頭，快節奏剪接呈現男主角命運的急轉直下，猶如一場暗夜風暴即將襲來，搭配朴贊郁導演獨有的美學構圖與緊張敘事，讓觀眾屏息以待。

《徵人啟弒》改編自美國作家唐納威斯雷克經典小說《斧頭》，講述李炳憲飾演的平凡上班族柳萬洙原本擁有幸福家庭與穩定工作，卻在造紙廠服務25年後遭到突如其來的裁員，美好生活瞬間崩塌。

為守護孫藝真飾演的「妻子」美莉與兩個孩子，以及好不容易買下的房子，他走上孤注一擲的再就業之路，甚至為此不擇手段只為獲取機會，陷入一場生存與道德的邊界遊戲。《徵人啟弒》將於10月在台上映。

