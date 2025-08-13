晴時多雲

娛樂 最新消息

高橋一生「JoJo婚」後再合體 《岸邊露伴》威尼斯解謎浪漫滿點

高橋一生（左）與飯豐萬里江大銀幕再次同框，被粉絲暱稱是「JoJo婚」。（原創娛樂提供）高橋一生（左）與飯豐萬里江大銀幕再次同框，被粉絲暱稱是「JoJo婚」。（原創娛樂提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日片《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》大膽挑戰世界遺產「威尼斯」全實景拍攝，講述幸福與詛咒如影相隨的命運試煉；主演「岸邊露伴」長達6年的高橋一生上週來台宣傳電影，感覺自己與角色「融為一體」，彷彿踏上全新旅程。

高橋一生因《岸邊露伴》系列與女主角飯豐萬理江結緣，甚至結婚，被粉絲暱稱是「JoJo婚」，此次兩人再次於大銀幕並肩合作，一同聆聽經典歌劇《弄臣》，同坐露天咖啡館，攜手破解幽暗古城的神祕謎團。

井浦新（右）與高橋一生首度同台演出。（原創娛樂提供）井浦新（右）與高橋一生首度同台演出。（原創娛樂提供）

最新釋出的劇照中，可見飯豐萬理江在小艇上揮手的可愛畫面，獨特水城氛圍令人心神嚮往；事實上，《懺悔室》拍攝現場也是透過船隻載運劇組人員與設備器材，戲裡戲外充滿威尼斯風情。

此外，以《法醫女王》在台迅速走紅的熟男大叔井浦新，於《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》飾演告解罪惡的謎樣男人，近日在X轉貼高橋一生與渡邊一貴導演來台照片，熱情留言「台湾（揮手）」向台灣粉絲們致意！《懺悔室》是他與高橋一生首次合作，兩位優秀演員感情甚篤。

高橋一生表示：「儘管在告解室中的那場戲讓我覺得很困難，和我搭檔的井浦新卻穩穩地接住了我！」在官方曬出的幕後花絮照中，可見高橋一生笑著從背後抱住井浦新的可愛畫面，確實「穩穩接住」了。

《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》將於8月15日在台上映。

