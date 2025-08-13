晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳冠希爆違約遭Nike提告求償37.7億 再「回應1字」掀全網熱議

陳冠希爆遭Nike求償37.7億台幣，以「My」做出回應。（組合照，翻攝自IG）陳冠希爆遭Nike求償37.7億台幣，以「My」做出回應。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕陳冠希2023年10月高調宣布加盟adidas，正式劃下與Nike長達近20年的合作句點，一度引發時尚與球鞋界熱議，沒想到Nike已於加州正式對他提起訴訟並指控違反合約，同時求償超過1.26億美元（約37.7億元台幣）。消息曝光後，陳冠希今（13日）早才在Instagram發布貼文寫下「WORD!?!?」疑似回應此事，剛剛又再限動轉發相關截圖並再次做出回應。

法院文件顯示，本案由Nike USA Inc.作為原告，陳冠希為被告，訴訟類別為「違反合約」。陳冠希與Nike的合作關係始於2000年代初期，長達近20年推出過多款經典聯名鞋款。但2023年起傳出雙方將分道揚鑣，同年10月陳冠希高調宣布加盟adidas，並火速推出聯名系列，在全球潮流圈投下震撼彈。

這段合作劃下句點後，如今再度掀起波瀾，此案件目前仍在法律程序中，Nike與陳冠希雙方尚未發表進一步聲明，不過陳冠希稍早在Instagram限動轉發相關截圖，僅以「My」作為回應，被外界解讀為「My God！」的驚訝反應，潮流與球鞋圈也正密切關注後續發展。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中