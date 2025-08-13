陳冠希爆違約遭Nike提告求償37.7億 再「回應1字」掀全網熱議

陳冠希爆遭Nike求償37.7億台幣，以「My」做出回應。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕陳冠希2023年10月高調宣布加盟adidas，正式劃下與Nike長達近20年的合作句點，一度引發時尚與球鞋界熱議，沒想到Nike已於加州正式對他提起訴訟並指控違反合約，同時求償超過1.26億美元（約37.7億元台幣）。消息曝光後，陳冠希今（13日）早才在Instagram發布貼文寫下「WORD!?!?」疑似回應此事，剛剛又再限動轉發相關截圖並再次做出回應。

法院文件顯示，本案由Nike USA Inc.作為原告，陳冠希為被告，訴訟類別為「違反合約」。陳冠希與Nike的合作關係始於2000年代初期，長達近20年推出過多款經典聯名鞋款。但2023年起傳出雙方將分道揚鑣，同年10月陳冠希高調宣布加盟adidas，並火速推出聯名系列，在全球潮流圈投下震撼彈。

這段合作劃下句點後，如今再度掀起波瀾，此案件目前仍在法律程序中，Nike與陳冠希雙方尚未發表進一步聲明，不過陳冠希稍早在Instagram限動轉發相關截圖，僅以「My」作為回應，被外界解讀為「My God！」的驚訝反應，潮流與球鞋圈也正密切關注後續發展。

