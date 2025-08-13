晴時多雲

娛樂 最新消息

李珠珢突被求婚 男粉絲單膝下跪示愛嚇壞她

李珠珢（圖）昨出席活動被男粉絲下跪求婚嚇壞。（翻攝自IG）李珠珢（圖）昨出席活動被男粉絲下跪求婚嚇壞。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓超人氣「啦啦隊女神」李珠珢昨（12日）擔任限定一日店長，一現身便吸引大批粉絲到場朝聖，雖然天候不穩，粉絲仍不畏風雨提前卡位等候，只為近距離一睹偶像風采。活動現場氣氛火熱，甚至出現激動粉絲單膝跪地「求婚」，頓時讓李珠珢嚇壞卻仍故作鎮靜表示，「第一次看到這麼熱情的場面！」

李珠珢受訪時透露，自己平時很少外出，這次首次站上台北信義區商圈廣場，親身感受到台灣粉絲的熱情應援，讓她感動直說「好像做夢一樣」。儘管冒雨舉行，粉絲依舊熱情不減，令她印象深刻。

在排隊合影的過程中，一名男粉絲突然單膝跪地，手持花束高舉作勢「求婚」，令現場民眾與工作人員驚呼連連。李珠珢一時錯愕，雙手掩嘴露出又驚又靦腆的表情，不斷故作鎮靜笑著搖頭拒絕，隨後更大方回應，「真的太可愛了，謝謝你來！」展現親民風範，現場瞬間被這突如其來的「求婚秀」炒到最高點。

不少粉絲拿起手機搶拍這難得一見的畫面，照片與影片隨即在網路瘋傳瞬間引起熱議，「好勇敢！」、「偶像超驚喜！」、「這粉絲肯定一輩子忘不了」。李珠珢也大方笑說，台灣粉絲簡直比經紀人還神通廣大，行程掌握得一清二楚，「真的非常感謝大家這麼用心支持，也希望大家不要為了我淋雨著涼。」

