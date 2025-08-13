晴時多雲

娛樂 最新消息

麗緹女兒前十字韌帶斷裂 最新術後進度曝光

鍾麗緹IG發文感謝各界關心，並報告女兒康復進度。（翻攝自IG）鍾麗緹IG發文感謝各界關心，並報告女兒康復進度。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕54歲香港性感女神鍾麗緹二女兒張思捷，日前在排球訓練不慎扭傷膝蓋，檢查後發現十字韌帶斷裂須立即動手術。事發當時，鍾麗緹正在直播與粉絲互動，當得知消息後臉色驟變。鍾麗緹今透過社群發聲，首先感謝各界的關心與支持，並報告女兒Jaden的最新狀況。

鍾麗緹女兒前十字韌帶斷裂，術後樂觀模樣惹心疼。（翻攝自IG）鍾麗緹女兒前十字韌帶斷裂，術後樂觀模樣惹心疼。（翻攝自IG）

鍾麗緹當時得知女兒傷勢，她先停止直播後又復播，接著談及二女兒傷勢，露出擔憂神情並焦急說：「我希望能調整工作行程，陪伴女兒手術。」接著哽咽說女兒剛剛還問她：「媽媽，我醒的時候妳會在嗎？」當場，鍾麗緹忍不住紅了眼眶，情緒瞬間潰堤，然後努力擠出笑容，不斷透過直播叮嚀大家要小心

鍾麗緹發文透露Jaden正在迅速康復中，「我們真的很感謝所有善意的話語！她年輕、勇敢又堅強！愛你們大家！」鍾麗緹限時動態分享的影片中，Jaden在家中拄著拐杖、左腿戴著厚重護具的影片，雖然行動不便，但Jaden仍溫柔地撫摸著家中的大狗，展現出樂觀堅強的一面。Jaden也在自己的IG分享從房間走向門外的畫面。據悉，Jaden預計需要半年的時間才能完全康復。

