《請回答1988》10週年回歸 朴寶劍參與重聚「柳俊烈確定缺席」

《請回答1988》10週年回歸。（翻攝自X）

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓國青春劇《請回答1988》自2015年首播後掀起全亞洲熱潮，劇中真摯又溫馨的鄰里情誼至今仍讓粉絲難以忘懷。時隔10年，劇組確定將於今年秋天推出特別節目，以「團體旅行」形式邀請主要演員回顧拍攝點滴。不過，飾演「正煥」的柳俊烈確定不會參與，消息一出立即引發關注。

根據韓媒《OSEN》報導，本次10週年重聚由導演申元浩領軍，已邀請李惠利、朴寶劍、高庚杓、李東輝等人共襄盛舉，目前各方正積極協調檔期，預計十月正式開鏡。劇中要角柳俊烈與惠利曾因戲結緣，相戀長達8年，去年11月分手後，他又與韓韶禧傳出戀情，曾掀起話題風暴，也讓粉絲好奇兩人若同場是否尷尬。

不過，據《JTBC》引述電視台相關人士指出，柳俊烈目前正忙於Netflix原創新劇《老鼠》（暫名）的拍攝，行程排滿，無法抽空參與此次特別節目。雖然「正煥」缺席令人遺憾，但10週年重聚依舊備受期待，粉絲也期盼能再度看到熟悉的「雙門洞家族」歡笑合體的溫馨畫面。

