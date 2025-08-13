晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《請回答1988》10週年回歸 朴寶劍參與重聚「柳俊烈確定缺席」

《請回答1988》10週年回歸。（翻攝自X）《請回答1988》10週年回歸。（翻攝自X）

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓國青春劇《請回答1988》自2015年首播後掀起全亞洲熱潮，劇中真摯又溫馨的鄰里情誼至今仍讓粉絲難以忘懷。時隔10年，劇組確定將於今年秋天推出特別節目，以「團體旅行」形式邀請主要演員回顧拍攝點滴。不過，飾演「正煥」的柳俊烈確定不會參與，消息一出立即引發關注。

根據韓媒《OSEN》報導，本次10週年重聚由導演申元浩領軍，已邀請李惠利、朴寶劍、高庚杓、李東輝等人共襄盛舉，目前各方正積極協調檔期，預計十月正式開鏡。劇中要角柳俊烈與惠利曾因戲結緣，相戀長達8年，去年11月分手後，他又與韓韶禧傳出戀情，曾掀起話題風暴，也讓粉絲好奇兩人若同場是否尷尬。

不過，據《JTBC》引述電視台相關人士指出，柳俊烈目前正忙於Netflix原創新劇《老鼠》（暫名）的拍攝，行程排滿，無法抽空參與此次特別節目。雖然「正煥」缺席令人遺憾，但10週年重聚依舊備受期待，粉絲也期盼能再度看到熟悉的「雙門洞家族」歡笑合體的溫馨畫面。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中