（獨家專訪3-3）「一年不敢坐馬桶」喬許布洛林自爆受驚經歷 情感連結好複雜

札克克瑞格編導《凶器》叫好又叫座。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／專訪〕對喬許布洛林而言，演出《凶器》是一次遲來的恐怖片初體驗，雖然在觀眾眼中，他的銀幕形象多為硬派、深沉，然而在私下，他對恐怖片其實有著複雜的情感連結，既著迷又心有餘悸。

喬許布洛林回憶，4歲時看了《幽浮魔點》，被電影裡馬桶爬出的史萊姆嚇到整整一年不敢坐馬桶；《十三號星期五》更讓他緊張到徹夜難眠。「我媽是恐怖片狂熱粉絲，什麼都看，包括《我唾棄你的墳墓》這種重口味的作品。我想我小時候也是半個恐怖片迷，只是一直沒演過。」

請繼續往下閱讀...

喬許布洛林（左）和導演札克克瑞格合作《凶器》，大讚他開創恐怖片新潮流。（華納兄弟提供）

《凶器》之所以讓喬許布洛林願意突破心理防線，除了編導札克克瑞格的誠懇與劇本的吸引力，還因為它代表了恐怖片正在經歷的一場變革—不再只是靠驚嚇與血腥取勝，而是結合智慧、情感與個人視角的故事敘事。「札克塑造的角色都極具吸引力，且每個角色都是故事不可或缺的核心元素，我覺得這種創作風格正在改變觀眾對恐怖片的想像。」

喬許布洛林將這波新潮流比作電影史上的循環現象：「就像我拍《險路勿近》時，那時幾乎沒有人在拍西部風格的電影，結果上映後掀起一波熱潮。恐怖片現在正處於類似的循環。」

對喬許布洛林而言，能在這個時機點參與其中，與一位他認為極具才華的導演合作，不只是榮幸，更是一種興奮，因為他知道，自己正站在一個新類型的起點上，見證它如何改變影迷的觀影習慣與市場走向。

《凶器》將於明天（14日）在台上映。

（專訪全文完）

