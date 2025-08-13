（獨家專訪3-2）喬許布洛林拍《凶器》極度消耗 過程宛如情緒大掃除

喬許布洛林在《凶器》中外表堅硬，內心卻被長年累積的怨懟與無解的問題侵蝕。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／專訪〕在《凶器》中，喬許布洛林飾演的「亞契」是一位為尋找失蹤兒子而不惜一切的父親。他外表堅硬，內心卻被長年累積的怨懟與無解的問題侵蝕，「他活在怨懟中，不尋找解答，不管對錯，總是用最糟的方式處理問題。」

喬許布洛林直言特別喜歡這種角色的複雜性，「亞契不是典型的電影英雄，他有缺陷、有情緒，也常做出錯誤決定」。但正是這些缺點，讓角色更貼近現實，也讓觀眾在他的掙扎中看到自己的影子，「有時候，他會展現謙卑，比如當他以為見到兒子時，那種崩潰與懊悔，讓人看到一絲希望的火花。」

為了詮釋亞契的層次，喬許布洛林在拍攝前花了大量時間與導演討論人物背景，包括他的成長環境與兒子的關係，以及造成他情感封閉的原因，他形容亞契的心理狀態就像，「披著層層盔甲保護自己，但內心其實早已千瘡百孔」。

喬許布洛林（左）在《凶器》和茱莉亞加納對戲，感受到罕見的「情感赤裸」。（華納兄弟提供）

片中喬許布洛林和《奧本海默》艾登艾倫瑞克、新任「銀色衝浪手」茱莉亞加納等實力派演員對戲，也讓他感受到一種罕見的「情感赤裸」。「我喜歡像他們這樣的演員——願意在情感、精神、心理上完全赤裸，不計成敗，把一切交給鏡頭與剪接室去成就。」他認為，這種投入讓表演的真實度成倍提升，也讓角色之間的化學反應更強烈。

喬許布洛林笑說，飾演亞契的過程就像「一次情緒大掃除」，痛苦、憤怒、希望、失落，全都必須傾瀉出來，雖然拍攝過程極度消耗，但他相信這種真誠的演出會在大銀幕上被觀眾感受到。

《凶器》將於明天（14日）在台上映。

