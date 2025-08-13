晴時多雲

娛樂 最新消息

糗了！趙露思爆「假助農」 官方證實沒發證書

趙露思連日開直播與粉絲互動，親自澄清多項傳聞並回擊酸民。（翻攝自微博）趙露思連日開直播與粉絲互動，親自澄清多項傳聞並回擊酸民。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國人氣女星趙露思近日風波不斷，開嗆經紀公司外也陷入「假助農、真撈錢」爭議，原本以熱心公益聞名的她，過去曾呼籲粉絲支持農戶，推廣由外觀有瑕疵但味道正常的水果製成果汁，強調能幫助農民解決滯銷問題。不過，近日有網友質疑該果汁品牌的最大股東正是她的閨密，懷疑助農行動夾帶商業利益。

面對質疑，趙露思的助理第一時間在網路發文反擊，強調品牌確實為農戶帶來收益，並語帶諷刺地回嗆酸民「要不你來？」甚至暗指有人刻意帶節奏抹黑。

不過據中媒調查發現，該公司成立於2025年，股權結構與閨密旗下企業高度重疊。更有網友貼出印有「助農大使」稱號的證書，聲稱來自陝西省延長縣農業農村局，但該局人員受訪時直接否認頒發過此類證書，並確認公章為偽造，令事件再掀波瀾。

網傳趙露思「助農大使」證書遭官方否認。（翻攝自微博）網傳趙露思「助農大使」證書遭官方否認。（翻攝自微博）

點圖放大header
點圖放大body

