（獨家專訪3-1）薩諾斯變身鋼鐵慈父！喬許布洛林《凶器》挑戰驚悚越看越上癮

喬許布洛林在新片《凶器》化身鋼鐵慈父，自爆兒時被恐怖片嚇到不敢坐馬桶。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／專訪〕由鬼才編導札克克瑞格打造的原創驚悚懸疑新作《凶器》，在北美上映後叫好叫座，更被讚譽是今年最驚喜的「黑馬」電影。身兼擔任執行製片的「薩諾斯」喬許布洛林在片中化身鋼鐵慈父「亞契」，為尋找失蹤的兒子不惜一切代價，並從影超過40年首度主演恐怖驚悚片的他，談到與《凶器》的初遇，語氣像是在回憶一場奇妙的邂逅。

喬許布洛林表示：「我第一次讀到劇本時，就覺得它的結構設計非常吸引人、非常有趣。我一直反覆回看，好像在找錯的東西一樣。我心裡想，也許是因為我當時的心境特別想要它是部好作品。每次再回去讀，它就變得更有趣、更耐人尋味。」

喬許布洛林（左）和導演札克克瑞格合作《凶器》，被他的編導功力深深吸引。（華納兄弟提供）

這種「越看越上癮」的感覺，對於一位從影超過40年的演員來說並不常見，喬許布洛林坦言，他在職業生涯中讀過無數劇本，大多數作品即便有潛力，也很快能看出其優劣，但《凶器》卻讓他一次又一次翻回去，彷彿總有什麼細節在暗處閃爍，等著他發現，「我一直反覆回看，好像在找出錯誤。但每次再讀，就變得更有趣、更耐人尋味。」

直到與導演克瑞格第一次見面，喬許布洛林才徹底理解這股吸引力的來源，「他就像一本打開的書，很坦誠地告訴我：『這就是我，我現在的處境，我經歷過的事情，以及這部劇本的來源。』這正是我覺得最有意思的地方。」原來，劇中每一個角色，都是克瑞格在摯友去世後，對自身不同層面的投射與剖析。這種情感的真實度，讓布洛林瞬間明白為何台詞與情節如此真切。

從專業的角度，喬許布洛林更被劇本的結構巧思吸引——多線敘事的層層推進，讓他聯想到墨西哥名導伊納利圖與編劇吉勒莫亞瑞格早期合作的《靈魂的重量》，「札克顯然受這些導演影響，但他沒有模仿，而是發展出自己的節奏與風格。」

在正式答應演出前，喬許布洛林還特地看了克瑞格的前作《宿劫》，那部讓觀眾口碑爆棚的恐怖片，也讓他更加篤定：「我喜歡這傢伙，他有野心、有想法，還有讓人安心跟隨的真誠。」對喬許來說，《凶器》不僅是一部電影，更像是一段共同探索未知的冒險旅程。

《凶器》將於明天（14日）在台上映。

