晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（獨家專訪3-1）薩諾斯變身鋼鐵慈父！喬許布洛林《凶器》挑戰驚悚越看越上癮

喬許布洛林在新片《凶器》化身鋼鐵慈父，自爆兒時被恐怖片嚇到不敢坐馬桶。（華納兄弟提供）喬許布洛林在新片《凶器》化身鋼鐵慈父，自爆兒時被恐怖片嚇到不敢坐馬桶。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／專訪〕由鬼才編導札克克瑞格打造的原創驚悚懸疑新作《凶器》，在北美上映後叫好叫座，更被讚譽是今年最驚喜的「黑馬」電影。身兼擔任執行製片的「薩諾斯」喬許布洛林在片中化身鋼鐵慈父「亞契」，為尋找失蹤的兒子不惜一切代價，並從影超過40年首度主演恐怖驚悚片的他，談到與《凶器》的初遇，語氣像是在回憶一場奇妙的邂逅。

喬許布洛林表示：「我第一次讀到劇本時，就覺得它的結構設計非常吸引人、非常有趣。我一直反覆回看，好像在找錯的東西一樣。我心裡想，也許是因為我當時的心境特別想要它是部好作品。每次再回去讀，它就變得更有趣、更耐人尋味。」

喬許布洛林（左）和導演札克克瑞格合作《凶器》，被他的編導功力深深吸引。（華納兄弟提供）喬許布洛林（左）和導演札克克瑞格合作《凶器》，被他的編導功力深深吸引。（華納兄弟提供）

這種「越看越上癮」的感覺，對於一位從影超過40年的演員來說並不常見，喬許布洛林坦言，他在職業生涯中讀過無數劇本，大多數作品即便有潛力，也很快能看出其優劣，但《凶器》卻讓他一次又一次翻回去，彷彿總有什麼細節在暗處閃爍，等著他發現，「我一直反覆回看，好像在找出錯誤。但每次再讀，就變得更有趣、更耐人尋味。」

直到與導演克瑞格第一次見面，喬許布洛林才徹底理解這股吸引力的來源，「他就像一本打開的書，很坦誠地告訴我：『這就是我，我現在的處境，我經歷過的事情，以及這部劇本的來源。』這正是我覺得最有意思的地方。」原來，劇中每一個角色，都是克瑞格在摯友去世後，對自身不同層面的投射與剖析。這種情感的真實度，讓布洛林瞬間明白為何台詞與情節如此真切。

從專業的角度，喬許布洛林更被劇本的結構巧思吸引——多線敘事的層層推進，讓他聯想到墨西哥名導伊納利圖與編劇吉勒莫亞瑞格早期合作的《靈魂的重量》，「札克顯然受這些導演影響，但他沒有模仿，而是發展出自己的節奏與風格。」

在正式答應演出前，喬許布洛林還特地看了克瑞格的前作《宿劫》，那部讓觀眾口碑爆棚的恐怖片，也讓他更加篤定：「我喜歡這傢伙，他有野心、有想法，還有讓人安心跟隨的真誠。」對喬許來說，《凶器》不僅是一部電影，更像是一段共同探索未知的冒險旅程。

《凶器》將於明天（14日）在台上映。

（文未完待續）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中