「永才潛進台北！」《Dive》在台創作：愛上台灣威士忌

永才8月底來台辦見面會。（FU Entertainment、DJB、A.COMPASS提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國歌手、演員永才去年5月退伍，8月31日將以個人身分來台舉辦粉絲見面會，透露去年開始就常來台旅行，甚至歌曲《Dive》歌詞也是在台灣寫的，這次將來台演唱該曲，真的非常開心。

永才去年起，一直跟著其他三位前成員活動，他說「每次都收到了很大的愛，對我來說是很大的力量。當時在舞台上我還說過，就算一段時間什麼都不做，也會因為這份愛而覺得非常幸福。」

永才透露，出國旅行時，很喜歡去游泳，也促成他選擇「游泳」當作見面會主題，「我希望和大家一起的那個瞬間，也能像在水裡一樣自由而自在」。

聊起歌手跟演員的兩個角色如何平衡？永才坦言都非常困難，「歌手方面，畢竟過去有一些經驗，還能試著去做出一些選擇與嘗試；但作為演員，必須先被選中才能參與作品，這是最辛苦的部分。」

和台灣頗有緣分的永才已悄悄來台約4到5次，他表示「我喜歡威士忌，而台灣的酒吧（BAR）做得非常好，這次也想再去我很喜歡的那間酒吧看看」，說不定幸運粉絲在台北能和永才巧遇一番。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

