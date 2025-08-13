《聖鬥士星矢》動畫主題曲原唱歌手NoB癌逝 享壽61歲

日本人氣歌手NoB（山田信夫）被經紀公司證實，他在本月9日住院治療，不敵病魔癌逝，享壽61歲。（圖擷取自@MOJOST_official 社群平台「X」）

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾為《聖鬥士星矢》動畫獻唱熱血主題曲〈天馬座幻想〉（ペガサス幻想），在全球享有高人氣的日本歌手NoB（山田信夫），今（13）日被經紀公司MOJOST證實，9日住院治療的NoB，不敵病魔逝世，享壽61歲。

綜合日媒報導，NoB曾是「P.A.F」「MAKE-UP」及「GRAND PRIX」3個樂隊成員之一，過去除了演唱《聖鬥士星矢》動畫主題曲，還為《特命戰隊》、《國王戰隊》、《炎神戰隊轟音者》等超級戰隊系列作品獻唱。今年2月底，NoB在官網透露自己8年前確診罹患腎臟癌，還一度被醫生斷言「只能再活5年」，令歌迷震驚不已。

請繼續往下閱讀...

不過NoB透露，這幾年他一直積極接受放射線治療與藥物治療，並在公開病情後，取消海外演唱會，以便專心療養、與疾病奮鬥。然而，NoB所屬經紀公司MOJOST今日下午發布訃文，沉痛宣布NoB病逝噩耗，並提到他對於唱歌有著強烈的意志，直到離世的前一天，都還在談論自己的創作編曲，以及和粉絲見面的舞台。

MOJOST指出，「直到最後一刻，他依然是那位『搖滾音樂人NoB』。」

此外，根據經紀公司的聲明，NoB的喪禮依照家屬意願，僅限相關人士參加，呼籲外界避免前往其家中弔唁或進行採訪；至於開放給粉絲參加的告別式，官方目前正在計劃日期，確定舉行日期後，告別式的詳細資訊將在官網公布。

