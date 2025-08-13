小帳「寂寞的小水怪」竟是嘻哈金曲歌王 語出驚人：感覺地球快毀滅了

熱狗覺得地球快熱壞了，夏天要吃冰最快樂。（StreetVoice 街聲提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕第六屆「Park Park Carnival叭叭嘉年華」即將在8月23、24日於台北花博公園登場，今年將邀請金曲歌王「MC HotDog」熱狗，以及八十八顆芭樂籽、公館青少年、P!SCO、「Mango Jump」芒果醬等多組歌手、樂團參加演出，還會有來自日本、越南、韓國、香港、澳門等地的音樂人共襄盛舉。

由StreetVoice街聲主辦的「Park Park Carnival叭叭嘉年華」音樂祭，首次邀請到嘻哈天王熱狗演出，他將以「熱狗MC HotDog aka 寂寞的小水怪」名字參與表演，其實他從2006年就開始使用街聲，但他不用本名，將帳號命名為「寂寞的小水怪」，透過此帳號聽歌也發表Demo，他說：「當初就是想開個帳號，就隨意取了這個名字。」

要在最炎熱的時節於戶外音樂祭演出，熱狗坦言非常討厭越來越熱的夏天：「而且是爆熱的那種，感覺地球快毀滅了！」他的避暑妙招只能狂喝手搖吃剉冰，雖然討厭夏天，但熱狗表示自己最喜歡看到因為炎熱，「大家都心浮氣燥的，看了很爽！」

「Mango Jump」芒果醬的涼爽妙招也是吃冰，並且要搭配打電動，覺得那才是夏日爽事，團員們還表示，「來一支曠世奇派那就最好了！」Yappy則堅持：「冷氣開16度、鹹酥雞五百元。」覺得這樣最爽。

