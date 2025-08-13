廖峻兒稱「藍色保時捷是爸爸送的」 楊文慈針對指控回應了
廖峻（左）三度中風正在復健中，現在由兒子廖錦德照顧。（翻攝自臉書）
〔記者蕭方綺／台北報導〕廖峻4月17日三度中風，現在由兒子廖錦德照顧，積極復健中。先前廖峻兒女和他過往7年照護者楊文慈隔空爭執，似乎告一段落，沒想到廖錦德今突然公開廖峻的刷卡紀錄，認為楊文慈在廖峻入住加護病房時，盜刷4筆共3萬4064元的帳單，還質疑楊文慈名下有灰色凌志、藍色保時捷，並稱保時捷是廖峻買給楊的，他意有所指地酸：「見識見識一人開兩台名車，免費把屎把尿的助理。」
對於廖錦德稱廖峻買車的指控，楊文慈剛透過廖峻經紀人蔣少表示，「目前都不回應，不想因為有人發文就回應，所有的事情都交由律師處理了，謝謝」，對於這樣的指控不願多回。
廖錦德今多次發文，反諷楊文慈。他指出廖峻4月17日病倒，交給楊小姐保管的財產，包括房地契、存摺等，楊小姐5月交給律師，廖錦德7月取回，因此他近日翻拍廖峻的手機簡訊畫面，發現楊在廖峻4月17日進加護病房後，仍多次刷卡，「原來是趁我們在醫院忙的時候，繼續刷我爸的卡，去繳妳的牌照稅啊。」
