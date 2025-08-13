趙露思暗酸虞書欣？扯出高路公路倒車風波 雙方粉絲互撕

趙露思近日直播話題不斷。（翻攝自小紅書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕趙露思因與經紀公司「銀河酷娛」撕破臉，新劇《許我耀眼》播出遙遙無期，每天直播與粉絲分享生活，昨天她聊到最近準備考駕照，做到高速（公）路上倒車要扣12分的考古題時，突然語氣曖昧提到：「這個我知道，之前有個藝人…」，被認為是故意「暗酸」同期的虞書欣去年鬧出的高速公路倒車事件，此番話也立刻引爆虞書欣粉絲怒火。

趙露思直播時的話題包山包海，昨天她和友人正在準備考駕照的考古題時，被問到什麼違規行為一次會被記12分，她回答完答案後，卻又補了一句「這個我知道，之前有個藝人…」接著便沒有下文，但網友卻瘋猜「這個藝人」指的就是虞書欣，因為虞書欣去年曾被拍到乘坐的保母車在高速公路因為錯過出口，直接在路肩倒車，更扯的是跟車粉絲也跟著做，交警迅速介入調查，新聞曝光後虞書欣的形象大傷。

虞書欣的司機去年在高速公路上倒車，她被拖下水。（翻攝自微博）

趙露思的一番話讓虞書欣的粉絲炸鍋，大罵趙露思肯定是眼紅，嫉妒虞書欣戲約不斷，而自已事業卻遭到冷凍；趙露思粉絲則護主反譏對方「對號入座」，雙方互撕瞬間攻上了微博熱搜。

