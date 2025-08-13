晴時多雲

娛樂 最新消息

重要「梨民」注意！LINION寵粉親揭：陪伴視為使命

LINION將舉辦演唱會。（寬宏藝術提供）LINION將舉辦演唱會。（寬宏藝術提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕創作歌手LINION發行新專輯《自己自己 mi casa su casa》，10月19日將在華山Legacy開唱。他表示，這次專場將帶來新專輯的完整內容，有動有靜，就像專輯名稱一樣，希望觀眾能像走進熟人的房間，找到屬於自己的位置，靜靜待著也很好。

LINION畢業於美國Musicians Institute、主修貝斯，返台後發行首張專輯《Me In Dat Blue》；他曾擔任9m88的貝斯手，以溫暖細膩的音色在華語Neo-Soul舞台闖出鮮明風格，第二張專輯《Leisurely》更獲金音創作獎「最佳節奏藍調專輯」。

除了音樂之外，他愛下廚，也常分享游泳成果。他說規律游泳能讓自己進入心流狀態，穩定心緒並激發創作靈感；做菜則讓他學會「慢慢發酵」的重要性，成為掌握創作節奏的隱喻。

LINION將陪伴視為使命，不少粉絲聽他的音樂時感受到被理解與溫暖。他會親自回覆留言，並在演唱會後與歌迷相認，累積不少「梨民」。演唱會同名概念源自他在蘭嶼學到的問候語，也是西班牙語「mi casa su casa」的意思，希望歌迷能自在地來到現場，把這裡當作自己的家。

