車銀優軍中首照帥炸 藍色中隊長肩章氣場全開 粉絲全暴動

車銀優入伍服役近況照曝光。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕車銀優軍中近況終於曝光！他在陸軍訓練所的首張正式合照近日公開，只見他身穿軍服、肩掛醒目的藍色「中隊長訓練兵」標誌，端坐在隊伍中依舊氣場全開，立體五官與專注眼神，完全掩不住頂級男神的存在感。

車銀優（左）肩掛藍色「中隊長訓練兵」標誌。（翻攝自IG）

據韓媒報導，「中隊長訓練兵」並非一般職位，必須在訓練過程中展現過人領導力、責任感與體能實力，並在生活態度、誠實度、人際關係等多項評比中脫穎而出，才能獲得此殊榮。這意味著，車銀優不只外型亮眼，連軍中表現也獲得高度肯定，肩負起帶領上百名新兵的重要任務。

雖然歷經野外訓練曬成健康膚色，不過車銀優挺拔的坐姿與專注神情更添軍人氣質，值得一提的是入伍前的他曾在社群公開剃平頭影片，換上清爽造型後多了幾分成熟與率性，與舞台上的偶像形象截然不同，卻同樣讓人移不開目光。粉絲也正倒數期待，迎接車銀優重返舞台的那一天。

