娛樂 最新消息

江蕙神級唱功令人迷醉 小師妹吳申梅淚崩孝母 驚曝唯一遺憾

吳申梅搶孝親票帶媽媽看演唱會。（喜上梅梢娛樂提供）吳申梅搶孝親票帶媽媽看演唱會。（喜上梅梢娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕國寶級天后「二姐」江蕙相隔10年重返小巨蛋開唱，北高巨蛋共唱23場掀起熱潮，就連許多藝人也加入搶票行列。曾與江蕙同門的吳申梅，自掏腰包買了孝親票帶媽媽「瑪莉姐」看偶像，母女倆提早1小時入場，她笑說：「有特別沐浴淨身，經過這麼多年，終於又盼到二姐的演唱會！」

吳申梅當年是江蕙的師妹。（喜上梅梢娛樂提供）吳申梅當年是江蕙的師妹。（喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅當年曾與江蕙同門，甫出道就以《思念無罪》專輯一舉入圍最佳台語女歌手獎和最佳台語專輯獎，在台語歌壇站穩腳步。她感動表示，二姐除了神級唱功令世間迷醉，還有在歌壇的風範和氣度，更是所有後輩一輩子學習的目標。

吳申梅與媽媽瑪莉姐。（喜上梅梢娛樂提供）吳申梅與媽媽瑪莉姐。（喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅感性表示，能與媽媽一同觀賞二姐開唱意義非凡，「看著舞台上陪伴我成長的天后，熟悉的旋律彷彿把我帶回童年時光。」當江蕙唱到《斷腸詩》時，她掀起滿滿回憶，忍不住紅了眼眶，回憶湧上心頭。她直呼，二姐溫暖的歌聲、一套套華麗服裝都令人驚艷，「尤其這次融合了布袋戲、舞蹈及戲劇的演出，真的耳目一新。」

若唯一真的要說有什麼可惜的，吳申梅笑說，就是沒有搶到特區的票，「如果可以坐在海景第一排跟二姐面對面，就再好也不過了！」不過她也惜福表示，坐在2樓的視野同樣極佳，更能宏觀舞台上的燈光和機關變化，已經感到非常滿足！

吳申梅追江蕙與鄰座粉絲結為朋友。（喜上梅梢娛樂提供）吳申梅追江蕙與鄰座粉絲結為朋友。（喜上梅梢娛樂提供）

除了江蕙的音樂與舞台魅力，現場氣氛也讓她倍感溫馨。吳申梅分享，意外能與坐在身邊的歌迷結緣，大家一起拍照、一起為二姐打氣，「能和家人及同樣喜愛二姐的朋友共度這個美好夜晚，格外幸福。」提到江蕙在安可時貼心回到舞台，清唱一小段《甲你攬牢牢》與全場告別，「真的太有心、太感動了！」

