娛樂 最新消息

報颱風遭質疑危言聳聽 主播王淑麗反擊：毫無防災意識

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕楊柳颱風今（13）日下午1時台東太麻里登陸，中南部多個縣市宣布停班課。然而，氣象主播王淑麗在提醒颱風可能造成的危險性時，竟被網友質疑是危言聳聽，讓她忍不住感嘆，好像很多人搞不清楚「什麼是專業」，痛轟酸民毫無防災意識。

王淑麗面對質疑，霸氣回應了。（翻攝自臉書）王淑麗面對質疑，霸氣回應了。（翻攝自臉書）

王淑麗在臉書撰文透露，她在播報完氣象感到疲累，盥洗完就睡著了，沒想到凌晨醒來看颱風最新動態時，看見幾個現象，讓她感到不喜歡，也很憂心。

王淑麗舉例說明，有許多人搞不清楚「什麼是專業」，像是自己播報時提到，南部將迎來驚人雨量，氣象署預測高屏山區的雨量恐達到600毫米，加上這區正好是上周西南氣流降雨最多的區域，雙重襲擊下，恐怕是雪上加霜，結果竟有網友質疑，「是不是都要把颱風講這麼恐怖？這樣有災情才不會被罵？」對此，她直呼：「我看到這留言才覺得恐怖，因為他一定沒仔細聽我講的內容，毫無防災意識。

王淑麗也提到，自己觀察到彰化縣沒放颱風假，縣長臉書被灌爆，認為颱風假這件事很有趣，現在搞到放不放首長都要被罵，彼此綁架，似乎氣象專業不是最重要考量，好像不重要。她感嘆，「不嚴重被講得很嚴重，明明很嚴重被認為狼來了」，這種惡性循環的結果除了內耗，更嚴重的是，可能造成防災意識錯亂，導致災情發生造成人命財產損失。

王淑麗說，有時候看到致災性的風雨，自己都會希望氣象不要太準，然而，氣候變遷，氣象也愈來愈難報，只能緊盯著變化隨時調整隨時提醒，希望大家多一分準備少一分災害。

