娛樂 最新消息

中度颱風楊柳登陸 紀曉君「實況轉播」驚險畫面曝光

紀曉君常在社群分享生活點滴。（翻攝自IG）紀曉君常在社群分享生活點滴。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕中度颱風楊柳今天下午1點左右已在台東太麻里附近登陸，在當地也帶來強風強雨，人住台東的原住民歌手紀曉君也在社群分享住家拍下的颱風影響畫面，看到鄰居家的屋頂鐵皮都吹起來，另外家門外的樹也倒下來，就倒在她的車旁邊，她提醒：「不要亂出門喔！」

紀曉君拍下颱風吹倒樹，就倒在她的車旁邊。（翻攝自IG）紀曉君拍下颱風吹倒樹，就倒在她的車旁邊。（翻攝自IG）

台東今天停班停課，紀曉君賣雞腳和麻辣豆腐的店也沒做生意，她以「我家門前實況轉播」分享颱風帶來的大風大雨，看到住家附近好多樹都倒了，鄰居屋頂的鐵皮也吹得搖搖晃晃，另外她還貼出一段影片，並提到：「南王部落老家傳來的檳榔樹倒了，唯一的倒了。」配上哭哭的表情符號，可見這次颱風在台東還是帶來很大影響。

紀曉君在家裡拍到颱風吹倒住家附近的樹。（翻攝自IG）紀曉君在家裡拍到颱風吹倒住家附近的樹。（翻攝自IG）

紀曉君經常在社群分享生活點滴，今年夏天颱風不少，前陣子她和家人到烏來，要返回台東卻因颱風影響道路受阻，延了好幾天才能回台東，還向網友報平安，這次颱風又吹倒住家附近的樹，還好沒有直接砸到愛車。

點圖放大header
點圖放大body

