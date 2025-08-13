林襄交往馬傑森「遭影射小三」 網友整理時間軸打臉前樂天學姐

阿布舞自爆曾與馬傑森交往半年，並暗示與林襄戀情時間重疊，但經過網友整理時間軸，發現此說法存在疑點。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔娛樂中心／綜合報導〕啦啦隊女神林襄近日捲入小三疑雲，2023年曾被爆與樂天桃猿球星馬傑森熱戀，雖後來低調稱已退回朋友關係，但風波再起，源於前「樂天女孩」阿布舞近日在節目《三交訪談》自爆曾與馬傑森交往半年，並暗示與林襄戀情時間重疊，引發外界聯想。

然而，有網友根據公開資訊與阿布舞口述整理時間軸，發現疑點重重。阿布舞稱交往始於馬傑森首奪單場MVP當天，並在自己生日當天分手。資料顯示，馬傑森於2021年7月17日獲生涯首座MVP，阿布舞生日為2月10日，兩人交往確實約半年。

不過，林襄與馬傑森戀情是在2023年8月才爆出，與阿布舞的分手時間相隔近2年，「時間重疊」一說幾乎不可能存在。網友因此質疑三角戀說法是在話題炒作。

對此，馬傑森經紀公司稍早嚴正聲明，「感情重疊」屬不實訊息，將蒐證追究散播者法律責任；林襄經紀公司莉奈文創亦駁斥影射說法，強調內容全屬捏造，提醒大眾勿以訛傳訛，並將依法維護藝人權益。

