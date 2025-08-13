晴時多雲

娛樂 最新消息

《我家的事》香港取消放映 導演曝當下心情「頭很暈」

《我家的事》映後聯訪；曾敬驊（左起）、高伊玲、藍葦華、黃珮琪、導演潘客印。（記者胡舜翔攝）《我家的事》映後聯訪；曾敬驊（左起）、高伊玲、藍葦華、黃珮琪、導演潘客印。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《我家的事》今（13）日舉辦記者會，導演潘客印攜主演曾敬驊、高伊玲、藍葦華、黃珮琪一同出席。該片日前被香港國際電影節協會主辦的「夏日國際電影節」取消放映，潘客印坦言，當下在紐約參展，接到通知時「頭很暈」，「不知道是時差還是真的暈，但馬上就得處理很多事」。

《我家的事》映後聯訪；曾敬驊（左起）、高伊玲、藍葦華、黃珮琪。（記者胡舜翔攝）《我家的事》映後聯訪；曾敬驊（左起）、高伊玲、藍葦華、黃珮琪。（記者胡舜翔攝）

該片因片中出現「民國」字樣，因不符合該電影修改要求選擇撤片，潘客印感性表示，能在台灣順利上映、被觀眾看見，就是對團隊最大的回報，「創作想傳達的情感不會因外界影響而改變，把溫暖送到大家心裡，是件很快樂的事。」

曾敬驊從來沒有去過汽車旅館，為了戲才第一次去。（記者胡舜翔攝）曾敬驊從來沒有去過汽車旅館，為了戲才第一次去。（記者胡舜翔攝）

台北電影節影后高伊玲飾演曾敬驊的母親，有一場兩人因停水到汽車旅館洗澡的戲，曾敬驊笑說從沒去過汽車旅館，拍片時看到了販賣機販售特殊情趣用品；高伊玲則說，私下沒去過，都是因工作入住，「浴室是透明的，我們還得帶吸盤掛鉤吊毛巾來遮」。

《我家的事》映後聯訪；高伊玲（左）、藍葦華。（記者胡舜翔攝）《我家的事》映後聯訪；高伊玲（左）、藍葦華。（記者胡舜翔攝）

藍葦華在片中為了求子脫上衣跟老婆高伊玲討要「做功課」，身為二搭演出的好拍檔，對於這樣的戲份，高伊玲透露雙方都有默契地忍住不要笑場，藍葦華則自爆太著急脫褲子，意外踩到褲子跌倒，逗得現場笑聲不斷。

而其中一場高伊玲躺在手術台上得知「疑似流產」噩耗的戲，見到狂奔而來、滿眼擔憂的丈夫藍葦華，讓她忍不住紅了眼眶，夫妻對彼此的不捨都透露在眼神中。

過去曾歷經求子失敗的高伊玲，對於角色的情境深有感觸，更因為將角色阿秋與自己的生命經驗連結在一起，拍攝結束後情緒大潰堤，躺在手術台上整整哭了半小時，不能自已。

片中這對「最強夫妻檔」被問到廚房的激烈爭執戲，兩人為了把吵架詮釋的更逼真可都吃足苦頭，既要掌握說話的速度跟節奏，又要用沒有邏輯的方式溝通，讓藍葦華直呼，「吵架戲最難拍！」，高伊玲則大讚他是「極度有安全感的存在」，能隨時根據對手的表現作出調整。

高伊玲也說出心裡話：「面對演技強大的偶像，演戲要抱著怒氣、厭煩，還要壓抑著仰慕之情，真的太難了！」一旁的藍葦華聽到後馬上接話誇她「有眼光」，從戲裡到戲外都有滿滿夫妻鬥嘴感。《我家的事》將於9月12日在台上映。

