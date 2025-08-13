衛生紙準備好！《我們六個》迎催淚高峰 天心親上陣遺體造型還原悲劇

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《我們六個》自8月5日開播僅一週，就在「網路溫度計」台劇口碑聲量榜衝上週榜第二名！大愛劇場官方臉書釋出的宣傳影片熱度驚人，六位小演員真情感言突破166萬次瀏覽；第四集預告「天心傾其所有的付出，林雨葶侵門踏戶」點擊破116萬；第一集預告「馬志翔是天上掉下來的惡夢」吸引逾80萬人次觀看，顯示劇情與話題雙雙攀升。

阿姨們趕來靈堂說要替富美討公道。（大愛提供）

第六集於YouTube大愛劇場晚間八點播出時，吸引近4500人同時在線觀看，播畢仍有2300人在線討論。網友對馬志翔飾演的林達生反應激烈，狠批「虛偽噁心」、「害家害己」，更心疼天心一次次接納卻換來傷害，直呼「她簡直是聖母！」

天心在太平間親自上陣，馬志翔跟六個孩子前往太平間。（大愛提供）

8月13日播出的第七集迎來情感高峰，太平間場景中，六個孩子與父親的衝突全面引爆，壓抑情緒在冰冷空間炸裂。天心親自上陣飾演遺體，專業化妝師細緻刻畫燙傷痕跡，真實到不敢直視。馬志翔感嘆「愛與恨是一體兩面」，現場氛圍緊繃到沒人敢鬆口氣，觀眾也隨著孩子的哭喊淚水決堤。

焦曼婷在劇中飾演大哥作賢的太太。左：涂善存。（大愛提供）

焦曼婷飾演長大後的作賢妻子，初讀劇本震驚不已，並將角色視為對未來婚姻的想像，「能接住另一半所有情緒，彼此互相扶持」。她希望觀眾感受到妻子的支持是作賢面對壓力的關鍵。安乙蕎則飾演六妹品秀，因自身也是家中么女，很能感受兄姊的愛。她難忘生日戲中大家互相分享害怕的事，也笑談曾因台詞怪音調引全場爆笑。劇中悲喜交織的氛圍，讓觀眾感受到逆境中依然要把人生過好的力量。

安乙蕎在劇中飾演長大後的六妹品秀。左：陳妤。右：黃薇渟。（大愛提供）

