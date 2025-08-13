晴時多雲

娛樂 最新消息

真的是「渣男磁鐵」？林襄捲小三風波 昔坎坷情史被起底

林襄（左）遭指與馬傑森交往時間與阿布舞（右）重疊。（翻攝自IG、資料照、翻攝自IG）林襄（左）遭指與馬傑森交往時間與阿布舞（右）重疊。（翻攝自IG、資料照、翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前樂天啦啦隊女孩阿布舞日前在網路節目上爆料曾與馬傑森交往，且還疑跟林襄戀情有重疊，一番話使林襄被懷疑是小三，對此，林襄經紀公司嚴正否認，而回顧林襄情史，跟孫生談分手時因為怕被糾纏，寧願淨身出戶，還曾差點遭家暴男騎車衝撞，常常遇人不淑，讓她被戲稱是「渣男磁鐵」。

林襄昔與孫生的一段情最廣為人知。（翻攝自IG）林襄昔與孫生的一段情最廣為人知。（翻攝自IG）

林襄在2023年8月爆出跟樂天球員馬傑森戀情，交往3個月就分手，怎料時隔2年又被暗指當小三。回顧林襄感情，昔與網紅孫生的一段情最廣為人知，她曾在節目透露，當時提出分手後，仍被孫生不斷求復合，林襄最後放棄所有放在他家的東西才成功逃離，「我就說我先回家住個幾天，我冷靜一下，然後就趕快封鎖，那些衣服我都不要了。我全部重買，我不要再回到那個地方了」。

另外，林襄也曾在女星熊熊的YT頻道爆料，曾遇到情緒控管有問題的家暴男，還在她提分手當下騎機車想衝撞她，非常恐怖，戀愛腦的林襄卻多次心軟原諒對方，導致家暴男的行為越發猖狂。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

點圖放大body

